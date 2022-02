Multa de 6.000 euros a Vodafone per trucar en hores de descans

Un jutjat deha condemnat la companyiaa indemnitzar un ciutadà ambper intromissió il·legítima en el dret a la intimitat personal. L'home va demandar a la companyia per les constants i reiterades trucades que rebia en hores de descans, tot i haver manifestat el seu desig de no ser molestat.Lademana a l'empresa acabar amb aquesta conducta per constituir una vulneració en el dret a la intimitat. S'acrediten com a fets que aquest ciutadà, davant la insistent reiteració de trucades de l'operadora amb la finalitat de subscriure's a la seva línia telefònica, va decidir efectuar aquesta, si bé mai no es va arribar a fer la portabilitat.El 12 de setembre de 2020 va enviar un correu electrònic a la companyia sol·licitant la cancel·lació de les seves dades per tal que cessessin les trucades telefòniques i no se'l molestés, ja que interrompien les seves hores de descans, però l'empresa no ho va fer tot i haver-li comunicat que sí. El ciutadà seguia rebent trucades i l'empresa ho justificava perquè era un servei fora del seu "control".El jutjat de Saragossa ha conclòs que l'empresa ha tingut una activitat comercial "qualificable com a aclaparadora i assetjadora", que va en contra del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge. Vodafone, segons el jutge, va fer un "atac" i "ofensa" a la intimitat, tranquil·litat i descans d'aquesta persona, tant pel seu horari laboral, com pels problemes de salut derivats de la falta de descans.

