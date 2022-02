Sonen les sirenes d'evacuació a l'est d'en una nova mostra de l'escalada de tensions. Això es produeix després que elsa l'est d'Ucraïna hagin anunciat l'evacuació de població civil cap a Rússia., cap de l'autoproclamada, ha publicat un vídeo a les xarxes socials en què ha fet aquest anunci.Al seu torn, el líder de la també autoproclamadaté plans similars, segons informa l'agència russa Ruptly. Aveuen el moviment com a "part d'una narrativa de guerra" i neguen que Ucraïna estigui preparant una ofensiva al, la regió on es troben aquestes dues zones separatistes."La violència i els discursos tòxics han de parar", avisen fonts diplomàtiques europees, que responsabilitzen els rebels prorussos de "l'augment radical" de lael dijous. Tanmateix, el president francès,, no s'ha atrevit aquest divendres a culpabilitzar els rebels i ha demanat a l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que "aclareixi" els últimsi enfrontaments al Donbas.Laamenaça d'imposar "ràpidament" forteseconòmiques a Rússia si hi ha "un atac militar" a Ucraïna. "Seria qüestió de dies, no setmanes", afirmen les mateixes fonts. També contempla sancionarsi "participa" en l'agressió. De fet, fa temps que els governs europeus estan treballant per reforçar les sancions econòmiques ja imposades contra el règim d'Aleksandr Lukaixenko per la repressió al país.

