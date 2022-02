Els comerços de Barcelona en zones turístiques podran obrir en festius

Associacions de, juntament amb l', han arribat a un acord per ampliar tant els dies d'obertura com la delimitació de la(ZGAT) a la capital catalana. A partir d'ara, els establiments inclosos en el nou àmbit podran obrir diumenges i festius de dotze del migdia a vuit del vespre, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, segons ha informat el consistori aquest divendres en un comunicat.L'acord, que se signarà el pròxim dilluns 21 de febrer, se sotmetrà a votació al plenari municipal del 25 de febrer per elevar-lo a la Direcció de, que és l'òrgan competent per regular aquesta qüestió. El nou acord proposa ampliar la zona turística per obertura comercial respecte a la regulació actual. Un cop la proposta tingui llum verda, l'ampliació d'horaris s'aplicarà als establiments que es trobin a les zones 1 i 2 del(PEUAT). La normativa tindria vigència fins al 31 de desembre de 2025, quan caldria aprovar una nova regulació.Això inclou tots els locals situats al districte dei a diversos barris d'altres districtes de la ciutat. Aquest serien la Nova Esquerra de l'Eixample, l'Antiga Esquerra de l'Eixample, la Dreta de l'Eixample, la Sagrada Família, el Fort Pienc i Sant Antoni (), Sants, Hostafrancs, el Poble Sec i Font de la Guatlla (), Sant Gervasi-Galvany i una part dels barris del Putxet i Farró (), la Vila de Gràcia i part els barris de La Salut, el Camp d'En Grassot, Gràcia Nova i Vallcarca i els Penitents (), part el Baix Guinardó (), la Vila Olímpica, el Poblenou i part els barris del Parc de la Llacuna el Poblenou, Diagonal Mar i el Fòrum Marítim del Poblenou (), i el barri de Les Corts ().Pel primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona,, aquest acord "permetrà captar més consum dels visitants i contribuirà a millorar el posicionament de Barcelona com a destí de, que es traduirà en reactivació econòmica i més ocupació". Per altra banda, ha agraït "la feina i l'esforç" de totes les parts i ha posat en relleu que la proposa també hagi comptat amb el suport dels sindicats, un requisit que ha vingut defensant el govern municipal. "Aquesta és la millor garantia que els nous dies d'obertura generaran nova ocupació i no recauran sobre els treballadors ja contractats", ha defensat.A banda de l'Ajuntament de Barcelona, la proposta ha comptat amb el suport de laComerç,del Treball, l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (ANGED) i la Unió General de Treballadors (UGT). Pel que fa a, que també ha participat en les negociacions des de l'inici, està pendent del posicionament definitiu dels seus òrgans sobre la incorporació a l'acord.

