Cambray reclama a les escoles de l'Opus proves per desmostar que deixaran de segregar per sexe

Després de l' anunci avançat per NacióDigital que vuit de deu centres escolars del país vinculats a l'Opus Dei que fins ara segreguen per sexe ho deixarien de fer per tal de mantenir la seva part de finançament públic , el Govern de la Generalitat s'ha pronunciat al respecte. Elja ha demanat a aquestes escoles que hoi poder comprovar si el que diuen és cert i té una base.Així doncs, el conseller-que ja va alertar el passat mes d'octubre que no renovaria el concert a cap centre educatiu que "discriminés" per gènere- ha explicat que els han fet arribar unaque han de ser respostos en un marge de 10 dies perquè aportin proves que realment canviaran el seu model actual.Entre aquests requeriments, Gonzàlez-Cambray ha apuntat que hauran d'explicar com ho han comunicat a les famílies, els claustres i el consell escolar, quins són elssobre els espais i quin és elque doni aquesta perspectiva de gènere, entre d'altres. El republicà recorda que a finals d'aquest curs se'ls acaba el concert i ha asseverat que no el renovarà si mantenen la segregació.Cal recordar que aquests centres diuen haver-se vist "obligats" a prendre aquesta decisió per tal d'evitar un "greuge irreparable" a les famílies i personal d'aquestes escoles. Tot i això, també afirmen que ja s'han posat a treballar en diversos aspectes organitzatius per posar-se a punt, com ara l'i la uniformitat, davant l'arribada del futur alumnat d'ambdós sexes.

