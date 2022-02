Irídia reclama al Parlament que creï un òrgan independent per controlar els excessos policials

Petició per acabar amb el foam

Desmilitaritzar el cos i regular els confidents

L'ONG de defensa dels Drets Humans Irídia ha demanat aquest divendres al Parlament que creï un òrgan independent per controlar i fiscalitzar els excessos policials. L'entitat ho ha reclamat davant la comissió d'estudi sobre el model policial, on també ha exigit que es prohibeixi l'ús del foam i que les imatges del que passa a les comissaries es conservin sis mesos en lloc d'un. També ha comparegut a la comissió el catedràtic de Dret Processal Jordi Nieva, que ha proposat que s'eliminin del cos els trets militars, com la salutació o els rangs, i que es reguli la situació dels "confidents", ja que el preu de deixar-los delinquir "és massa elevat".Els portaveus d'Irídia, Anaïs Franquesa i Andrés García Berrio, han estat contundents en la seva intervenció d'aquest divendres a la comissió del Model Policial. "Cal una reforma urgent i profunda del sistema de control policial. Els mecanismes actuals no funcionen", han exposat a la sessió parlamentària. Irídia ha deixat clar el que vol: un òrgan independent, creat pel Parlament mitjançant una llei, que tingui facultats per fer investigacions sobre les actuacions dels operatius, per regular i limitar l'ús de la força i per avaluar els processos d'adquisició d'armes de la policia.L'ONG, que no ha donat més detalls sobre aquest òrgan, s'ha compromès a fer arribar a la comissió en el futur un document complet de com hauria de ser la llei que demanen. "Quan parlem de maltractament policial i tortures, ho fem des de l'experiència personal", ha etzibat Anaïs Franquesa als diputats de la comissió, explicant-los que en els darrers sis anys han portat la defensa jurídica de 150 casos d'excessos policials.De fet, les seves peticions a la cambra han anat més enllà d'un òrgan extern: també sol·liciten que es prohibeixi l'ús de les bales de foam en les càrregues dels Mossos d'Esquadra. Ho han fet recordant que el cas d'Ester Quintana, el 2012, va fer retirar les pilotes de goma per evitar que ningú més perdés un ull però que des de llavors ha passat tres vegades més amb les bales de foam. Han afegit que, en tot cas, mentre el Parlament no aprovi aquesta mesura, s'hauria de millorar "la traçabilitat" de les bales per saber quin agent dispara cada projectil.Com a peticions complementàries han posat sobre la taula que s'estengui el període de conservació de les imatges que s'enregistren a les sales d'escorcolls de les comissaries, que actualment és d'un mes i que ells voldrien de sis. D'altra banda, han demanat que la DAI -la Divisió d'Assumptes Interns- dels Mossos d'Esquadra tingui més autonomia per investigar. "Ara mateix, per obrir una investigació s'han d'esperar a que els ho mani la Direcció General de Policia o un jutjat", s'ha queixat Berrio.En el torn dels grups parlamentaris gairebé tots els partits han lloat i agraït la tasca de l'entitat. Se n'ha desmarcat el PSC-Units per Avançar, que en paraules de Ramon Espadaler ha dit que "no legislarà al dictat d'una organització com aquesta", i VOX, que ha titllat la intervenció com un discurs de descrèdit cap als Mossos d'Esquadra.Per la seva banda, Jordi Nieva ha portat a la comissió una llista de sis propostes per millorar el model policial fetes des de la perspectiva del dret processal. La primera proposta ha estat la de desmilitaritzar el cos, eliminant gestos com la salutació militar, els rangs jeràrquics o les desfilades, per a que la policia sigui més propera a la gent. També ha suggerit que s'incrementi el vincle entre els cossos de seguretat i els jutges i els fiscals. "No és bo que la policia faci la seva, cal que organitzin operacions junts. Ja ho fan. Però ho haurien de fer més", ha exposat Nieva.De la mateixa manera que ha fet Iridia, Nieva també ha fet incís en els controls externs, en el seu cas proposant implementar càmeres individuals que filmin tota l'actuació de l'agen durant els operatius. Nieva ha reconegut que això genera un conflicte amb el dret a la intimitat de les persones que siguin gravades però creu que, posat en una balança, el guany és major que la pèrdua.La resta de solucions del jurista per al nou model policial han estat que hi hagi una millor compenetració de la policia judicial amb la resta del cos, una reforma de la llei 4/2015 -coneguda com a 'Llei Mordassa'- que limiti el que pot fer un agent en una manifestació i regular la situació dels confidents perquè el preu de deixar-los delinquir a canvi d'informació li sembla "massa alt".Finalment, Jaume Bosch, que en la seva etapa de diputat va formar part de l'equip que va dissenyar la posada en marxa dels Mossos d'Esquadra als anys noranta, ha reivindicat que no té sentit que a Catalunya els Mossos no utilitzin pilotes de goma i que la Policia Nacional i la Guardia Civil sí que ho facin, i ha suggerit que en la propera junta de seguretat s'intenti arribar a un acord amb tots els cossos perquè ningú utilitzi aquest armament.

