Clam pel retorn d'Anna Gabriel i la fi de la repressió

"Traspassar les límits" de l'Estat "repressor"

Contra la repressió del Govern

Manifestació a Gràcia

Un miler de persones s'han manifestat aquest divendres alde Barcelona per donar suport a l'exdiputada de la CUPquan es compleixen quatre anys del seu exili a. El grup de suport de Gabriel ha convocat un acte polític amb la participació d'activistes i representants de diverses organitzacions de l'esquerra independentista, com ara lai Endavant -els dos espais on milita Gabriel-, així com Arran, Alerta Solidària o la CGT. La concentració, que ha arrencat a la plaça de la Vila amb la lectura d'un manifest i s'ha desplaçat fins a la plaça Joanic, ha servit no només per denunciar la, sinó també contra altres, per això també ha comptat amb la participació de represaliats del moviment en defensa del dret a l'habitatge.Abans d'arrencar l'acte polític, Anna Gabriel ha enviat un missatge d'àudio per agrair el suport rebut i l'organització de la mobilització. "Estic molt emocionada aquests dies i m'emocionaria moltíssim si estigués aquí amb vosaltres", ha dit, i ha reblat amb un missatge habitual de l'exdiputada: "". Gabriel fa quatre anys que va marxar a l'exili i no es va presentar a declarar davant del jutge del Tribunal Suprem. No pot tornar a Catalunya, on té una ordre de detenció. Se l'acusa d'un delicte de desobediència. A Suïssa, Gabriel és líder a Ginebra del sindicat majoritari del país.La mare de Gabriel,, ha agraït el suport i ha dit que el seu exili forma part de la lluita política contra l'Estat per la independència i també contra la persecució de més de 3.500 manifestants. "Reclamem el retorn de tots els exiliats sense represàlies i lliures de qualsevol condemna", ha dit Sabaté, i ha reivindicat el paper de l'esquerra independentista en tots els moviments socials. "Passi el que passi serem aquí dempeus sense defallir", ha assegurat.L'exdiputat i periodistaha recordat quan Anna Gabriel va dir-li que marxaria a l'exili. "La porta encara està oberta per quan torni, però la taula i la cadira continua buida", ha dit, i ha denunciat que "no hi ha generació de joves catalans que no coneguin la presó, la repressió o l'exili". Fernàndez ha recordat també l'octubre de 2017, que va permetre veure "el millor de la gent" i el pitjor de l'Estat. "Octubre serà un punt de no-retorn. Quan parlem d'Anna Gabriel parlem de tots els noms. I quan parlem d'un cas d'exili parlem de tots els exiliats", ha dit, i ha dit que l'1-O és un "dia constituent" de la república catalana. L'exdiputat de la CUP ha denunciat la repressió contra "la raó democràtica". "L'a por ellos és un perpetu del règim del 78. Estem en un intent de tercera restauració borbònica. El poder vol trencar per dalt el que volem obrir per baix", ha reblat.La diputada de la CUP,, ha dit que l'esperit de lluita de Gabriel "segueix vigent i viu" a l'esquerra independentista. Ha denunciat la repressió masclista i racista, i ha fet una crida a mantenir l'esperit de Gabriel en totes les lluites i "traspassar els límits" de l'estat repressor. "Anna t'esperem a casa", ha dit la diputada. El portaveu d'Endavant,, ha agraït la perseverança en la lluita per mantenir viu el projecte de l'esquerra independentista i ha assegurat que aquest projecte "ha vingut per canviar-ho tot", no per pactar pressupostos. "Hem vingut a arrasar aquest estat fins als fonaments i construir un mon nou amb les runes d'aquest món vell", ha dit Gayà.La portaveu d', ha demanat "qüestionar les lleis que només beneficien uns pocs". "Només nosaltres podem canviar-ho tot, i això l'Anna ho tenia molt clar", ha dit, i ha demanat seguir lluitant perquè l'exdiputada pugui tornar. Gabriel és "militant honorífica" d'aquesta organització juvenil de l'esquerra independentista, vinculada a la CUP. Des d', ha admès que la repressió és "dura i ferotge" però "no és nova". "Som aquí perquè la repressió no ens atura, la força de les represaliades com l'Anna encén la flama per continuar lluitant", ha dit Ampurdanès, que ha carregat contra el "govern autonomista" que persegueix la dissidència i reprimeix el moviment pel dret a l'habitatge. "Govern, no us en passarem cap més", ha advertit., membre de la, sindicat on milita Gabriel, ha recordat que fa quatre anys va saber que l'exdiputada estava "en cerca i captura" per part d'un tribunal hereu del franquista i ha demanat fer-li justícia recordant que "la seva lluita és una lluita col·lectiva". En aquest sentit, ha dit que la repressió la provoca l'Estat però també la provoca la Generalitat "denunciant militants socials". "La repressió també la provoca el Govern quan mana investigar la gent del sindicat de l'habitatge. L'Anna ens demanaria que poséssim noms a qui són els nostres enemics", ha dit.El sindicat per l'habitatge ha denunciat també la repressió i les detencions que han patit recentment els membres d'aquest col·lectiu. "A les comissaries hi ha moltes formes de maltractament i els cossos policials són absolutament racistes. Les comissaries són una qüestió política", ha dit. Des d'Endavant, partit d'Anna Gabriel, ha demanat "defensar les idees fins a les màximes conseqüències" i trencar el "consens" segons el qual tota la societat catalana. "No hi ha res a negociar amb qui ens vol morts i ens ha amenaçat de mort. No hi ha res a negociar amb l'Estat i la Generalitat. L'única via per solucionar és que tot l'odi de classe es tradueixi en un partit comunista de masses", ha ditL'acte ha volgut reivindicar totes les persones que s'enfronten a la repressió, tant la que arriba de l'Estat com la que ve des del Govern. "La vila de Gràcia és un clam contra la repressió, com tantes altres vegades", ha dit, membre del grup de suport d'Anna Gabriel. Dues noies encausades per la manifestació contrahan participat també de l'acte i han denunciat l'estratègia repressiva de l'Estat i la Fiscalia contra aquesta protesta. En aquesta causa, Marcel Vivet ha estat condemnat a cinc anys de presó. "Aquesta causa obsessiona la fiscalia espanyola, ens demana quatre anys de presó", han dit. Des del col·lectiuhan reclamat també el retorn de Gabriel i ha denunciat la persecució del Tribunal Suprem. "Es va haver d'exiliar per la seva coherència i perquè va plantejar un pols amb l'Estat per la independència", ha dit.L'acte ha arrencat a les set de la tarda a la plaça de la. Allà, dos membres del grup de suport d'Anna Gabriel han exigit la fi de la repressió i han denunciat la voluntat del govern espanyol -en connivència amb el govern català- de "tancar per dalt" el procés independentista. Abans d'arrencar la manifestació s'ha llegit un manifest per denunciar que la repressió de l'Estat és un "contraatac planificat" davant d'un projecte polític que qüestiona el sistema capitalista. "Hem de convertir els cops en el seu malson", han dit els portaveus, que han denunciat que l'Estat "persegueix la dissidència" i els moviments socials. En aquest sentit, han reivindicat l'educació i la sanitat pública, i també el dret a l'habitatge i els drets de totes les persones. Entre consignes d'"Anna et volem a casa" i "fora les forces d'ocupació", la marxa ha avançat sense incidents fins a la plaça Joanic, on ha tingut lloc l'acte polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor