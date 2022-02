Els treballadors de betevé boicotegen el telenotícies migdia

L’informatiu migdia a començat 4 minuts més tard, el motiu 👇🏽 pic.twitter.com/yga3EHRc1j — Salvembeteve (@salvembeteve) February 18, 2022

Finalment @sergivicente i @carmeponte han executat les seves amenaces.

Acaben d’acomiadar 12 persones!!!!

El Sergi Vicente s’està carregant @beteve !!

Per això exigim la seva destitució per la seva nefasta gestió!#Salvembetevé pic.twitter.com/ZAu2vLDBpV — Treballadores i treballadors de betevé (@SomBTV) February 18, 2022

El director no vol donar la cara, diu que ell no parla amb els treballadors!!!#vicentedimissió#salvembetevé pic.twitter.com/djGzxZtgyS — Salvembeteve (@salvembeteve) February 18, 2022

El telenotícies migdia de betevé ha començat aquest divendres minuts més tard de l'hora habitual. El motiu, un boicot per part dels treballadors després que la televisió municipal de Barcelona, BTV, hagi acomiadat 12 persones de la plantilla. El director de l'empresa pública,, ha argumentat que és "una decisió molt dura" presa per "responsabilitat". La cadena ha suprimit tres programes: Àrtic, La Família Barris i La Cartellera, i reorganitzarà la graella ."Malgrat l'apropament de les postures entre la direcció i el comitè d'empresa al llarg d'aquests mesos de negociació, no ha estat possible arribar a un acord, i ja no tenim més temps. L'Ajuntament ja ens va fer saber que no ens pot estar rescatant constantment i que hem de trobar la manera de funcionar amb els recursos assignats", ha justificat Vicente.Els representants dels treballadors van demanar ahir la destitució de Vicente i dels membres del Consell d'Administració,, Àlex Salmon i, per "decidir des de l'ombra el futur de 244 treballadors sense conèixer les necessitats reals del mitjà ni seure a la mesa de negociació".

