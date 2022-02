Osona presenta el seu projecte de transició energètica a altres consells comarcals

Osona, comarca de comunitats energètiques

En el marc de la(FECS), aquest dijous elva presentar el seu projecte de transició energètica a altres consells comarcals Catalunya.Sota la nova denominació de-abans es coneixia com a #OsonaECOTransició40%-, hi ha contemplades 609 actuacions en tots els segments de consum energètic i en tots els sectors d'activitat pública i privada. Aquestes actuacions estan valorades enDurant l'acte, el regidor de l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló,, va fer un repàs d'algunes de les principals accions i objectius del projecte, que treballa per fomentar l'estalvi energètic i rde CO₂ a la comarca en menys d'una dècada.Aquesta iniciativa promoguda pel Consell Comarcal -a través de l'- compta amb el suport dels 50 ajuntaments. De fet, l'estratègia, a més de passar per les administracions locals, també vol comptar amb la participació ciutadana i del sector privat. "L'agència assessora a la pràctica totalitat dels municipis amb serveis a la carta de comptabilitat energètica", recordava el president del Consell,Un dels assessoraments més importants en aquest camí de la transició energètica a Osona ha estat la creació deciutadanes, en forma de cooperatives de consum.A l'inici del 2022 ja són prop d' una vintena les cooperatives energètiques constituïdes o en fase de creació . L'objectiu principal d'aquestes cooperatives és l'impuls de la transició energètica als seus municipis de forma democràtica i participada pels veïns i veïnes. Es treballa per constituir 50 cooperatives, una per a cada municipi de la comarca.Precisament, aquest dissabte, de 9 a 14h, l'edifici del Sucre acollirà una sessió de treball i tallers que, amb el nom "Les cooperatives energètiques a Osona", està especialment a socis de les cooperatives creades o en procés de creació.

