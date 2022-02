El PSC, sobre els acords de la bilateral: «És la normalitat que demanàvem»

Mesures per abordar la sequera

El PSC-Units celebra que la-que es reuneix aquest divendres a la tarda al Palau de la Generalitat- servirà per "tancar acords i obrir-ne d'altres": "És la normalitat que demanàvem a Catalunya". La portaveu dels socialistes al Parlament,, ha destacat que hi haurà "traspassos importants que estaven pendents de feia molt de temps" i ha admès que a alguns "sempre elsi a d'altres,". Romero també ha carregat contra les declaracions del vicepresident, que va dir a SER Catalunya que el govern espanyol feia "mòbing" a Catalunya."No entenc les declaracions de Puigneró", ho ha reblat Romero. "Que Junts no carregui contra Sánchez les seves vergonyes i discrepàncies en un Govern trencat", ha dit. De nou, Romero ha explicat que seria bo que Aragonès demanés a Junts que s'assegués a la pròxima taula de diàleg.Sobre la data de la taula de diàleg, després quehagi dit que se celebrarà abans de Setmana Santa, Romero ha dit que no pertoca a ningú més que als "protagonistes" fixar el dia. I ha defensat que qui ha de comunicar la data són els governs.La dirigent socialista també ha subratllat que les relacions entre el govern espanyol i la Generalitat, i entre els ministres i els consellers, són "fluïdes". I ha recordat que amb el govern deno hi va haver cap reunió de la bilateral, quan la d'aquest divendres serà la segona amb l'executiu de. "No tots els governs són iguals", ha remarcat.El PSC s'ha mostrat preocupat per l'actual situació de sequera a Catalunya Romero ha exposat que el país està en un moment "difícil pel que fa a l'aigua" i que el seu grup ofereix la seva col·laboració al Govern per plantejar mesures sobre aquesta situació. També degut al problema de sequera, els socialistes creuen que "s'han de prendre mesures" pel que fa als incendis . "No poden esperar al mes de maig perquè el risc d'incendi és molt alt", ha valorat.Els socialistes han proposat unes bases per una nova manera de tractar els residus que, segons ha informat Romero, podrien generar una nova llei de residus. El PSC interpel·la directament al Govern amb aquest informe pel tancament de les incineradores de residus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor