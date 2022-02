Aquest és l'esmorzar que ofereix un hospital públic a una criatura ingressada

Dos paquets de galetes, un got de llet, Nesquik i un iogurt de sabor. És l'esmorzar que unofereix a una criatura d'any i mig ingressada per una gastroenteritis. Calculat per la nutricionista i dietistaaixò suposa una ingesta dequan la recomanació és que els menors de dos anysmés enllà del que podem trobar de forma natural als aliments.Però encara hi ha més perquè la xifra supera, i de molt, la recomanació que l'fa per a la dieta adulta, on aconsella que no se superi la ingesta deAteses aquestes dades, la pregunta és inevitable. Un hospital públic ha d'oferir aquesta dieta als pacients pediàtrics? No és un contrasentit que l'exemple que reben les famílies ingressades sigui? És des dels mateixos centres hospitalaris des d'on es fa una feina incansable de conscienciació sobre la importància de fer una dieta saludable per prevenir patologies."Un hospitali la dieta és també una part important d'aquesta cura", lamenta la nutricionista i dietista Esther Sánchez en conèixer aquest cas. "Que a una criatura se li doni aquesta quantitat de sucre afegit en un hospital públic ens indica que", afegeix. "Em consta que moltes professionals estan lluitant per canviar-ho, però que constantment es troben negatives des de posicions superiors, sovint per", explica després de compartir-ho amb companyes de professió que treballen en hospitals.L'Esther explica com es podria. "Tan senzill com posar una torrada o una llesca de pa amb una mica de formatge tendre i una peça de fruita", proposa. "És cert que és més car un quilo de pomes o de maduixes que un de galetes, però aquest no pot ser un motiu per donar un esmorzar no saludable", afegeix. "Conec casos de nutricionistes que han volgut retirar el Nesquik o el Colacao i que han rebut queixes de posicions superiors per no oferir l'esmorzar complet".Preguntada sobre aquesta qüestió, la presidenta de la Societat Catalana de Pediatria , assegura que en són coneixedors i que han participat activament en els documents iper impulsar un canvi en les dietes dels hospitals. "Hi estem a sobre i animem a les famílies a denunciar-ho tant al centres hospitalaris com a nivell d'institucions, ja sigui per via de la Societat Catalana de Pediatria o el mateix Síndic de Greuges", afegeix Gatell. "Com més pressió hi hagi, més força tindrem", assegura.Nutricionistes i pediatres coincideixen, doncs, en la necessitat deper tal de ser exemple de l'alimentació saludable que promou la mateixa xarxa pública de salut entre les famílies. El canvi és urgent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor