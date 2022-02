Iturri admet cobrar factures a destemps si els Bombers es quedaven sense pressupost

El gerent de l', encarregada del manteniment dels vehicles delsde la Generalitat, ha admès aquest divendres al jutjat que molt sovint i des de feia molts anys cobraven factures a destemps perquè las'havia quedat sense pressupost per aquell any. Interior ha obert una auditoria de totes les factures vinculades a la qüestió des de 2020 i ha aturat els pagaments a l'empresa.La magistrada ha preguntat a l'investigat per les suposadesen la contractació del servei i ell ha dit que en els últims contractes no es va fer res que no s'hagués fet des de sempre. En tot cas, ha negat qualsevol il·legalitat i ha dit que quan la Generalitat es quedava sense diners el servei es pagava mesos més tard a partir d'una pròrroga del contracte, una nova licitació o un reconeixement de deute, però sense duplicar ni inflar factures.El representant d'Iturri ha dit que, abans que la jutgessa acabés l'interrogatori perquè les defenses encara no han tingut accés a una part de la causa. Per això, la declaració de l'investigat seguirà divendres de la setmana vinent, juntament amb la de l'exdirector general dels Bombers Manel Pardo.En la causa s'investiguende la Generalitat, inclòs l'actual director general,, per un suposaten la contractació d'Iturri com a encarregat del manteniment dels vehicles del cos d'emergències.

