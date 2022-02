El Govern finançarà fins a 150 euros dels viatges a Catalunya

Elbonificaràde la factura dels viatges a Catalunya contractats a través d'agències de viatges, amb unper cada cas. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller d'Empresa i Treball,, que ha explicat que la mesura estarà vigent els mesos de març i abril, excepte en el transcurs de la, fins a esgotar el pressupost d'. De moment, ja hi haadherides a la campanya "", amb la qual el Departament preveu bonificar deu mil reserves.La reserva haurà d'incloure, com a mínim, unaen un allotjament turístic català i haurà d'estar associada amb; com ara transport de passatgers, el lloguer de vehicles, activitats, excursions amb guia o entrades a museus o concerts. Qui vulgui gaudir d'aquests bons s'haurà d'inscriure a la plataforma, on obtindrà un codi promocional que haurà de formalitzar en una reserva amb un termini de cinc dies.L'objectiu del Govern és incentivar elaquesta temporada i assolir millors xifres que les de l'any passat, quan les pernoctacions nacionals a Catalunya es van quedar a la meitat de les del 2019. Amb aquesta campanya "busquem", així com els "" i "l'", ha dit Torrent. Tanmateix, ha destacat que els viatges combinats faran que les diferents activitats "interactuïn entre elles" i "sumin sinergies".L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades () ha celebrat la iniciativa i ha remarcat que arriba en un moment "" i "" per ajudar el sector que ha patit més l'impacte de la pandèmia. El seu president,, ha expressat "" i ha analitzat que la gent té ganes de viatjar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor