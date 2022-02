Científics catalans fan avenços significatius per tractar la migranya

fa avenços significatius per a poder tractar la migranya, una xacra que afecta moltíssims ciutadans, pugui ser abordada de manera personalitzada.. Tot i això, el 13,64% de les dones presentava episodis de mal de cap no causats per aquesta substància, mentre que un 27,27% havien patit dels dos tipus.Aquesta troballat per a aquelles persones que no responen als tractaments actuals. El CGRP (el pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina) és una de les substàncies relacionades amb el dolor que el cos allibera durant un atac de migranya.L’estudi. De fet, esdevé un pas endavant per entendre el comportament molecular d’aquesta malaltia i traçar les diferències entre pacients. Això podria portar a administrar un "tractament personalitzat adequat en funció de les característiques de cada pacient", afirma la doctora, especialista del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigadora del grup de Cefalea i Dolor Neurològic del VHIR.Més enllà del mal de cap, en els casos on la migranya era causada per un increment de la CGRP, les pacients descrivien una simptomatologia més convencional i freqüent, com la fotofòbia i la fonofòbia.En total, els investigadors van estudiar 49 atacs de migranya. L’estudi s’emmarca dins la tesi doctoral de Alpuente. S’espera poder seguir estudiant aquest fenomen a partir d’un estudi més gran.

