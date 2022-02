La Fiscalia investiga els presumptes abusos a La Salle Montcada

Laha obert unapelsque hauria comès eldenunciat per l'escriptor, segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l'ACN de fonts del ministeri públic. Ara, s'obre unaper indagar si el professor, que té, va cometre aquests fets que se li atribueixen.Les denúncies d'alguns exalumnes de l'escola , el centre les va posar en coneixement de Fiscalia aquesta mateixa setmana, seguint el protocol que marca La Salle. Icontra aquest docent, ja que aque neix de l'acusació de Palomas -hauria patit tocaments i violacions quan cursava a La Salle Premià de Mar-.El germà va seral municipi vallesà, procedent de la localitat maresmenca, el 1986 i va exercir com a professor fins a 2003. Aquesta mateixa setmana, un grup de persones que s'han identificat com alumnes de BUP entre els anys 1995 i 1997 de La Salle Montcada han avisat "són només la".Una història que té l'origen quan l'escriptor barceloní, que és premi Nadal del 2018, va relatar les seves vivències en una entrevista al gener a la Cadena SER, tot i que ja ho havia compartit en públic en una columna que explicava elsque havia patit d'unEl testimoni de Palomas va motivarde La Salle de Premià i Montcada que també asseguraven haver patit abusos. Unes experiències que van recollir El Periódico i elDiario.es detallant elsi lesque haura comès el germà. El primer va comptar amb les revelacions de 15 persones i el segon amb nou durant l'etapa dela la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor