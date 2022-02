Vaga de professors i alumnes contra el 25% de castellà a les aules

🔴 #Vaga23M || Escoles, instituts i universitats anem a la vaga en defensa de la nostra llengua.



Davant la imminent execució del 25% de castellà a totes les aules, estudiants i professores ens unim per deixar clar que no renunciem a res! ✊🏽#LaPúblicaÉsEnCatalà pic.twitter.com/QY562ckAiy — SEPC (@SEPC_nacional) February 18, 2022

Lacom a resposta a la. La Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans han cridat a la mobilització a tots els nivells educatius -tant obligatoris com postobligatoris- perLa sentència del 25% haurà de ser executada per tots els centres educatius a partir de finals de març i els sindicatsque la". De fet, acusen el departament de voleramb el nou decret d'ordenació dels ensenyaments. La mobilització, més enllà de la sentència del 25%,Sota el lemafan una crida a tota la comunitat educativa per lluitar per "l'únic model" que permetrà construir el futur que volen: "Una escola pública i 100% en català".Els sindicats, en un comunicat conjunt emès aquest divendres al matí,que ha pres el Departament. Fan referència a l'avançament del calendari escolar i també al Decret d'ordenació curricular. A més, lamenten laen què es troben elsdesprés de l'aprovació el passat desembre de la nova normativa.

