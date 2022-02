Un regidor de Manresa segueix el Barça - Nàpols al mòbil durant el ple

El nou director territorial de Presidència a la Catalunya Central, Toni Massegú Foto: Pere Fontanals

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa,, no va poder evitar seguir elde l'Europa League al mòbil que aquest dijous coincidia amb l'horari del ple, segons informa Regió7. El regidor ja va advertir abans de començar el ple que no sabia si se'n podria estar de connectar-se al partit durant elsi així ho va fer finalment.Segons explica la notícia, el regidor no es va despistar en cap de les votacions, però durant algunes estones de la sessió va seguir el partit. Al final, l'empat a 1 a casa dels blaugranes no devia satisfer les expectatives del regidor.

