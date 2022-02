Els Mossos desallotgen el tall de la Meridiana

Els Mossos d'Esquadraque mantenien viu el tall de l'avinguda Meridiana de Barcelona, una de les concentracions més icòniques del moviment independentista català. Tal com va avançar, el cos policial català, a través de la Conselleria de l'Interior, ha decidit desallotjar aquesta manifestació. Ho van intentar dissabte, sense èxit.Els manifestants es van concentrar aquest dijous al voltant de les vuit de la tarda, tot i que la Conselleria d'Interior de la Generalitat ja ho va prohibir la setmana passada i va limitar el permís de concentracions a la plaça que hi ha a escassos metres, davant l'estació de tren. Les dotacions de seguretat ciutadana dels Mossosdesprés d'uns minuts de tall, en el 672 dia consecutiu en el qual s'ha bloquejat la via.

