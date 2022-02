La Fiscalia encarrega als Mossos que investiguin la gestió de Bartomeu al Barça

Segueix avançant la denúncia contrai la seva junta directiva. La Fiscalia de Barcelona ha encarregat alsque investigui la gestió de l'expresident durant el seu mandat, a partir de la denúncia presentada per l'actual junta, la de, segons ha avançat El Periódico.La nova junta ha aportat a lala documentació relacionada amb les presumptesdetectades després d'encarregar una auditoria externa per analitzar la situació financera de l'entitat. Aquestes suposades irregularitats afectarien comissions per traspassos de futbolistes, honoraris considerats excessius a advocats o fraccionament de pagaments, entre d'altres.Tot plegat es basa en l'informe Forensic , que va presentar xifres distorsionades per tapar pèrdues i comissions, i que segons Laporta, demostraven la «» de Bartomeu i la seva junta en els seus anys dirigent el club blaugrana. L'informe encarregat per la junta actual conclou que el club va perdre més de 600 milions d'euros les dues últimes temporades amb accions "grolleres i esperpèntiques", que són precisament les que van ser posades a disposició de la Fiscalia a finals de gener.La reacció de Bartomeu no es va fer esperar. L'expresident va assegurar estar "encara més tranquil" perquè considerava que el Forensic no aporta "res nou" que no es conegués ja. El mateix Bartomeu va amenaçar ambcontra la junta de Laporta per les afirmacions realitzades durant la presentació de l'informe, i es va posar a disposició de la Fiscalia per esclarir els fets.

