Samuel Eto'o, pare per primer cop i d'una jove de 22 anys

ha estat pare per primer cop, però d'una jove que ja té 22 anys. Un jutjat de Madrid ha declarat l'exjugador delcom el progenitor d'aquesta noia, la mare de la qual va conèixer quan jugava al. El davanter camerunès s'havia negat a declarar sobre les proves que indicaven el parentiu que s'ha acabat confirmant.Segons ha detallat l'agència Efe, la demanda va ser interposada ara fa quatre anys per una relació que va ocórrer fa 23 anys. El futbolista i la dona es van conèixer en unade Madrid el 1997 i el febrer del següent any aquesta segona va descobrir que estavaVa ser llavors quan la dona va contactar amb Eto'o, que va dir-li que seria "", tot i que també va expressar que preferiria que no tinguessin un fill. Mentre avançava l', però, el jugador hauria deixat de contestar les trucades i els missatges de la futura mare. La nena va néixer el 1999 aDesprés de 22 anys, la justícia madrilenya ha donat la raó a la jove i a la seva mare. Eto'o, a banda de ser reconegut com a pare, ha estat condemnat a pagar unaamb caràcter retroactiu des del moment en què es va efectuar la demanada.

