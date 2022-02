Barcelona permetrà pagar tributs i multes per Bizum

La Comissió d'Economia de l'Ajuntament deha aprovat aquest dimecres per unanimitat que la ciutadania pugui pagarpera partir del. La proposta la va presentar el grup de, i la regidora d'Hisenda del consistori barceloní,, ha explicat que s'està millorant la passarel·la de pagament per poder encabir aquesta opció.De moment, per als'incorporarà el pagament a través d'un, i s'espera que l'any vinent ja es pugui posar en marxa el servei de Bizum. La proposta de Cs reclamava incorporar "alguna aplicació gratuïta" per permetre el pagament "còmode, immediat i segur des del mòbil" de tributs, sancions o qualsevol altra transacció amb l'

