Detenen un menor per una agressió homòfoba a Calafell

Elsvan detenir el passat dimarts uncom a presumpte autor de dos delictes: un contra l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques i l'altre de lesions. Els fets van tenir lloc la matinada del passatal passeig Marítim dequan el detingut va demanar a la víctima una cigarreta.Un cop aquesta va accedir a donar-li el tabac, l'arrestat va exigir-li que li donés més cigarretes moment en què els amics de la víctima van recriminar-li la seva actitud.Va ser llavors quan. Després de l'agressió, l'individu va fugir corrents amb un grup de persones amb les quals anava.Tant la víctima com els amics que l'acompanyaven van tenir clar des d'un principi que l'autor de les lesions la va escollir per la seva estètica i condició sexual ja que autor i víctima no es coneixien. A més,Seguidament, el denunciant va marejar-se i els seus amics van acompanyar-lo al Centre d'Atenció Primària (CAP) on va rebre assistència sanitària. Arran de tot això, lava obrir una investigació que va concloure dimarts passat amb la detenció del menor per l'agressió homòfoba. El detingut va declarar ahir davant lai el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

