La UE assegura que ja han començat els bombardejos a l'est d'Ucraïna

Nou gir dels esdeveniments en les tensions entre. Si a inicis de setmana semblava que hi havia una desescalada, amb la retirada de tropes russes i la voluntat d'acord de, aquest dijous tot ha tornat a canviar. Tant Ucraïna com lahan advertit dels primers bombardejos a l'est del país.El ministre d'Exteriors ucraïnès,, ha afirmat que una localitat a, a l'est del país, ha estat bombardejada "amb artilleria pesant des del territori ocupat del". Aquesta zona està parcialment controlada per rebels prorussos des del 2014 i des de llavors els enfrontaments amb les autoritats del país han estat intermitents.En una roda de premsa a Brussel·les, el secretari general de l'OTAN,, no ha atribuït l'atac a cap bàndol, però ha avisat que Rússia està buscant "una excusa" per envair el país. Així, ha advertit de la presència "d'agents d'intel·ligència russos" al Donbas. Tanmateix, l'OTAN reitera la seva oferta de diàleg i està a l'espera d'una resposta diplomàtica delAl seu torn, la Unió Europea ha manifestat "" pels bombardejos. Després de la reunió extraordinària dels líders europeus a Brussel·les per abordar la situació, l'Alt Representant de la UEha assegurat que hi ha un paquet de"potent" preparat i que hi haurà represàlies en l'àmbit energètic. Borrell no ha detallat quin tipus d'atac desencadenaria la imposició de sancions i només ha dit que dependrà "del nivell d'intensitat de l'agressió"."Volem continuar creient que els esforços diplomàtics poden donar resultats tangibles positius", ha assegurat, per altra banda, el president del Consell Europeu,, a la seva arribada a la cimera entre la UE i la. La primera ministra de, també ha defensat que la prioritat ha de ser "trobar una solució diplomàtica" al conflicte: "No volem una escalada".

