Setge a la marihuana

Per què a Catalunya?

Porta d'entrada a la delinqüència

Xarxes cada cop més professionalitzades

Atacar l'estructura econòmica

Violència inherent al negoci

Elshan declarat la guerra al, un problema complex, creixent i que té en Catalunya l'i distribució d'Europa. Eld'aquesta substància és, de fet, un dels principals reptes de la nova direcció dels Mossos, liderada pel comissari en cap, i de la cúpula d'Interior, amb el conselleral capdavant. Aquest dijous, el cos ha presentat el balanç de 2021 en relació a la marihuana per constatar que ésa Catalunya. Per fer-hi front, els Mossos han desgranat una ofensiva per posar setge a aquest negoci, porta d'entrada per a molta gent a la delinqüència i que va intrínsecament lligat a la violència.Posem-hi xifres. La marihuana és. L'any 2021 se'n van intervenir, que equival a. Això suposa un increment del 212,4% respecte l'any anterior. Des de 2015, la xifra de plantes decomissades no ha parat d'augmentar. Per demarcació, el 44% de les plantes comissades és a Tarragona, un 31% a Barcelona, un 19% a Girona i un 6% a Lleida. La tipologia de les plantacions -a Tarragona predominen les plantacions outdoor- ajuda a explicar aquests percentatges. En total, l'any 2021 es van desmantellar un total de, 269 més que l'any anterior de marihuana. Això sónque es genera amb la marihuana, però els Mossos estimen que la producció d'una plantació interior de 50 metres quadrats (unes 712 plantes) implica una inversió inicial de 6.000 euros i produeix uns 12 quilos de marihuana en una única collita. El preu del quilo de droga varia entre els 2.100 i els 2.700 euros en funció de la varietat, el tipus de cultiu i de productor. Això es tradueix en un facturació dper una única collita d'aquesta plantació. El negoci és molt lucratiu per a les organitzacions que hi treballen, que sovint reinverteixen els beneficis en altres activitats, legals o il·legals.Els factors que expliquen que Catalunya s'hagi convertit en els darrers anys en l'epicentre de la marihuana a Europa són diversos.. Les dades indiquen que el negoci s'ha expandit en els últims anys i el país s'ha convertit en un bon espai d'acollida per a xarxes criminals que trafiquen amb marihuana. Les bones condicions climàtiques, lahan generat un parc d'immobles buits i terres abandonades que són ocupades pels cultivadors. La situació post-pandèmica, amb unai taxes elevades d'proporcionen mà d'obra per al cultiu de la marihuana, un negoci que dona beneficis.L'de la droga, la facilitat per obtenir-ne llavors i l'alta disponibilitat d'assessorament, així com unai un preu baix de la marihuana són altres factors que ajuden a entendre la situació d'aquest negoci a Catalunya. De fet, bona part de la producció s'exporta a Europa., detallen els Mossos. "Catalunya exporta marihuana i importa crim organitzat", va dir al Parlament l'exconseller d'Interior, ara diputat del PSC. En aquest context apareix la figura del, un actor que fa d'intermediari entre xarxes criminals, mercats i territoris i que utilitzen Catalunya com a "borsa" de negocis amb aquesta droga.En els darrers set anysque traficaven amb mariguana. L'any passat, 35, vuit més que l'any 2020. El nombre de detencions també ha crescut de manera imparable des de 2015. Aquell any, hi va haver 439 detencions relacionades amb la marihuana.És especialment significatiu constatar que, d'aquestes prop de 2.000 persones,. Això fa pensar als Mossos que el negoci de. No hi ha un perfil definit d'aquest "nou delinqüent", però no tots parteixen d'una situació de precarietat que els condueixi fins a cometre activitats il·lícites.Els Mossos tenen identificat quei la resta són estrangers. Això s'explica per l'elevada mobilitat associada al tràfic de marihuana. En aquest sentit, també s'ha detectat una economia submergida que compta amb treballadors precaris però també amb mà d'obra altament qualificada que pot estar ben remunerada. En aquest context també es veu, com ara growshops, establiments que proporcionen el material i els coneixements per al cultiu intensiu; associacions cannàbiques, que compren producció per distribuir-la al seu establiment; empreses de comercialització, que subministren material industrial per al cultiu o el muntatge de la instal·lació; i immobiliàries, que ofereixen espais per al cultiu indoor.La localització de Catalunya, porta d'entrada a Europa des del nord d'Àfrica i la resta de la Península Ibèrica, ajuda a entendre també que el país sigui un focus de producció i distribució de marihuana. Els Mossos diferencien entre tràfic cap a Europa de marihuana produïda a Catalunya i tràfic de producte d'altres territoris d'Espanya cap a Europa via Catalunya (la figura del "broker" facilita aquests negocis). El transport és fa principalment per via terrestre, a través de transport públic, comercial o transport privat. Xarxes criminals internacionals situen Catalunya com a centre d'operacions. Els Mossos sí que han detectat un, tant pel que fa a la producció de marihuana com en l'estructura criminal de les organitzacions que hi trafiquen.Els investigadors han constatat que les màfies inverteixen els beneficis del droga per millorar l'especialització i adaptar-se millor, també davant d'estocades policials. Les, la professionalització de l'activitat i el coneixement de l'entorn faciliten escapar de la pressió de la policia. Entre les innovacions identificades pels Mossos hi ha l'ús de focus tipus LED per estalviar energia, focus amb motors elèctrics per augmentar la superfície il·luminades, cultius domotitzats que es controlen via telemàtica, ús de llavors que no desprenen olor (o congelar la marihuana un cop collida per evitar l'olor característica), contenidors de transport de mercaderies soterrats amb plantacions a l'interior o us de drons per detectar plantacions i poder sostreure-les.En aquest context d'alta professionalització de les organitzacions criminals que es dediquen al tràfic de drogues, una de les accions dels Mossos passa per atacar-ne l'estructura econòmica. Per això, la policia catalanaamb 28 efectius més per impulsar investigacions patrimonials i demostrar l'activitat delictiva relacionada amb el, cosa que permet el seguiment i l'embargament dels seus béns il·lícits. Els Mossos han detectat que només decomissant plantacions no es pot acabar amb el negoci i per això, per dificultat la capacitat de readaptar-se i limitar la multirencidència en l'àmbit del cultiu i tràfic de drogues.Així doncs, per posar setge al negoci de la marihuana, lareforçarà les investigacions encaminades a acreditar estructures econòmiques darrere de les màfiques que reinverteixen els beneficis de la marihuana cap activitats legals o il·legals. Aquestes investigacions són de molta complexitat i per això aniran acompanyades de més formació per als investigadors. Entre les mesures que adoptaran els Mossos també hi haurà un increment de la. "Serà una estratègia prioritària", ha dit la inspectora portaveu,. L'any 2021en el marc d'investigacions conjuntes amb policies de l'Estat i policies europees.També es posarà en marxa el nou, que s'ubicarà a Barcelona. D'aquesta manera es centralitzarà en un únic punt tota la marihuana comissada, s'augmentarà la seguretat en la custòdia de la droga, es garantirà una millor traçabilitat de la prova i es millorarà i agilitzarà el circuit de destrucció del producte. A banda, els Mossos tambéen relació a les organitzacions criminals dedicades al tràfic de marihuana, que han demostrat una gran capacitat d'adaptabilitat."El cultiu de la marihuana impacta directament en la comunitat i el dia a dia de les persones, i sovint està vinculada a situacions de vulnerabilitat, tràfic de persones, violència i lesions", ha detallat aquest dijous la portaveu dels Mossos. Els episodis de violència vinculades a la marihuana han augmentat a Catalunya. Durant el 2021 es van detectar, un 24,5% més que l'any anterior, relacionats amb aquest negoci. D'aquests,(un 84%). El 16% restant corresponen a lesions, tres, vuiti tres, un a Olesa de Montserrat, un altre a Rubí i un tercer a Navarcles. D'aquests, dos són fruit de narcoassalts.Els Mossos han admès la preocupació que els genera aquesta violència vinculada al negoci de la droga, que sovint s'explica perque volen guanyar més quota de mercat o control territorial. En el 24% dels incidents violents, els autors duien armes de foc simulades o detonadors; en un 13%, duien armes de foc i armes blanques; en un 16%, armes blanques. En deu ocasions, segons dades de la policia, els autors duien defenses elèctriques. Preocupa, en aquest sentit, l'adquisició d'armes al mercat negre. La majoria de narcoassalts s'han produït en domicilis.Lligat amb un increment de les mesures de seguretat per protegir les plantacions i també en la línia de la professionalització, els Mossos van començar a detectar l'any passat que els traficants. Això suposa un risc tant per la policia com per la ciutadania en general. Alguns exemples d'aquestes trampes són connexions de cablejat elèctric amb la porta metàl·lica d'una plantació interna, de tal manera que una persona que intentés entrar podia quedar electrocutada. També s'han trobat paranys amb armes de foc en plantacions exteriors o paranys mecànics tallants o punxants que s'accionaven amb palanques a pressió o fils de tracció.

