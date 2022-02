L'Escola Projecte de Sarrià s'integrarà a la xarxa pública el curs vinent amb 340 places

Nou centre a Nou Barris

L'de Sarrià-Sant Gervasi s'integrarà a la xarxa pública el proper curs com a Institut Escola Projecte amb 340 places. Es tracta del sisè centre concertat que passa a la xarxa pública en aplicació del decret del 2019 que ho permet. Els 30 professionals, entre personal docent i personal d'administració i serveis, de l'escola també passaran a la xarxa pública.Educació ha anunciat també la creació de l'Institut Escola El Molí a Nou Barris. Sobre una altra petició d'integració, el consellerha afirmat que l'Ajuntament de l'Hospitalet no ha fet "pràcticament res" per evitar el tancament de l'Acadèmia Cultura i ha insistit que no es donen les condicions per a la integració.En el cas de l', la integració contempla una inversió de 634.800 euros, finançats a mitges pel Departament d'Educació i l'Ajuntament de Barcelona. Les actuacions de reforma i millora es faran preferiblement en períodes no lectius i, en tot cas, sense interferir l'activitat educativa.Cambray ha fet l'anunci del pas de la xarxa concertada a la pública d'aquest centre acompanyat del tinent d'Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona,, acompanyats de la cofundadora del centre, Anna Molas. Actualment, el centre és gestionat per la Fundació Projecte i la Fundació Herminio Tudela.Aquesta escola va néixer el 1980 amb la voluntat d'integrar l'alumnat afectat d'hemofília en una escolaritat ordinària. Més endavant, va passar a ser un centre d'una línia d'infantil a secundària. El Consorci d'Educació es reunirà la setmana vinent amb la comunitat educativa del centre per explicar com serà la integració a la xarxa pública.Cambray ha fet valdre la feina feta, que va començar fa anys, fins a arribar a la integració del centre. Ha insistit, però que aquesta serà possible perquè es compleixen els requisits que marca el decret: hi ha necessitats d'escolarització -Sarrià-Sant Gervasi és el districte amb menys pes d'alumnat en centres públics, amb només un 12% dels 3 als 16 anys, mentre que al conjunt de la ciutat és del 46%-, l'edifici compleix els mínims necessaris i la titularitat ho havia demanat. El conseller ha remarcat que aquest centre ha tingut "vocació de servei educatiu" des del primer dia.Per la seva banda, Martí ha destacat que no es tracta d'una escola que estigui passant dificultats sinó que la integració respon precisament a aquesta voluntat de servei públic. Amb el pas a la xarxa pública, ha afirmat que no només s'incrementa l'oferta educativa a la ciutat sinó també la seva qualitat amb un projecte innovador com el de Projecte. En aquest sentit, Molas ha explicat que des dels seus inicis el centre ha mantingut el propòsit d'aconseguir una escola "oberta, integradora i gratuïta".Cambray i Martí han anunciat també la creació d'un nou centre a Nou Barris. Es tracta de, que sorgeix de la fusió de l'Escola Prosperitat, d'una línia, i l'Institut Galielo Galilei, de dues. Aquest nou centre oferirà places d'infantil a batxillerat el proer curs. En concret, una línia a infantil i primària, dues a secundària, una a 1r de batxillerat i dues a segon. Tindrà una capacitat total de 575 alumnes. El nou centre farà ús dels equipaments actuals dels dos. Ja s'han fet obres en cobertes i façanes i està previst adequar els espais a les noves necessitats que tindrà el centre.D'altra banda, Cambray ha assegurat que l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, no els ha fet arribar mai la proposta de comprar l'edifici de l'Acadèmia Cultura. Ha afegit que si això és així és una bona notícia perquè ha considerat que, fins ara, el consistori no ha fet tot el que podria. "Pràcticament res", ha insistit.Per contra, ha defensat que Educació ha estudiat totes les possibilitats perquè aquest centre s'integrés a la xarxa pública, però ha asseverat que no compleix els requisits, per exemple per l'estat de l'edifici. Ha dit també que "no és possible" la inversió de 3 milions d'euros requerida.Així, Cambray ha defensat que s'ha fet el que es va dir que faria, estudiar les opcions, i ha reivindicat que Educació no fa "xecs en blanc". Ha defensat també que el decret que permet integrar escoles concertades a la xarxa pública no està pensat per "rescatar" centres concertat i privats sinó que l'esperit és incrementar l'oferta pública allà on hi hagi necessitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor