Caldes de Montbui repara més d'un centenar de fanals deteriorats pels orins dels gossos

L'Ajuntament deha hagut de repintar i reparardel nucli urbà que estaven molt deteriorats com a conseqüència dels. L'actuació , que s'ha fet aquest mes de gener, ha consistit en la reparació dels desperfectes ocasionats per les miccions i, posteriorment, en tornar a pintar la base del fanal amb una pintura especial antiorins."El material utilitzat és unque evita la corrosió del metall i amb una molt baixa toxicitat. Una de les característiques d'aquest material és que s'asseca molt ràpid i, per tant, està especialment indicat per fer-ho servir en elements i espais públics", ha explicat el consistori en un comunicat.El consistori també recorda que actualment al municipi hi ha habilitatsal parc de Can Rius especialment pensats perquè els animals puguin fer allà les seves necessitats sense malmetre el mobiliari urbà.En aquest sentit, l'Ajuntament alerta que l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals "regula, específicament, què han de fer les persones propietàries d'animals en cas que els animals orinin a la via pública". La normativa vigent prohibeix la presencia d'animals a les àrees i zones de joc infantil i obliga els propietaris aA banda d'aquests espais especialment protegits, l'ordenança especifica queper no embrutar amb les deposicions fecals dels animals les vies o espais públics i evitar-ne les miccions a les façanes d'edificis i en el mobiliari urbà."Es considera una infracció lleu no evitar les miccions dels animals a façanes i/o mobiliari urbà. I, en cas que aquestes es produeixin, també es considera una infracció el fet de no netejar-les correctament". En aquest sentit, es recomana als propietaris fer servir aigua per eliminar les restes d'orins dels gossos. "Així, fent aquesta neteja, s'eliminen les possibles olors i es redueix els efectes corrosius que poden provocar", destaquen.

