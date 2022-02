Els comuns traslladen preocupació a Aragonès per la «manca de lideratge»

La líder d'al Parlament,, ha traslladat al president de la Generalitat,, la seva "preocupació" per lai actitud "erràtica" del Govern, especialment des que ha començat l'any. Amb tot, ha assegurat que els comuns estaran "sempre per sumar" i negociar. També ha reclamat a que Catalunya proposi un nou model de finançament, carpeta que el Govern no vol obrir.Pel que fa a la taula de diàleg, ha defensat que hi haurà una reunió "en les pròximes setmanes", i ha demanat no centrar l'atenció en la data, sinó en el contingut. Albiach, que s'ha trobat amb el president i la consellera de la Presidència,, juntament amb, portaveu parlamentari dels comuns, ha celebrat que amb la nova reunió de la comissió bilateral divendres "comença a consolidar-se" la relació entre governs.La líder dels comuns ha criticat que l'executiu "no està a l'altura" i, a tall d'exemple, ha dit que, que va tirar endavant amb el suport dels d'Albiach."Estem davant una presidència que es comporta de manera erràtica, sense un rumb clar", ha lamentat Albiach. És per això que ha instat Aragonès a "treballar en els nous consensos de país".Albiach ha explicat que els comuns portaran al Parlament la proposta de crear una. Consideren que davant de la reforma de finançament han de participar "totes les forces polítiques" que en siguin partidàries. També ha explicat que ha reclamat que la Generalitat proposi un nou model de finançament,Vilagrà, a la sortida de la reunió, ha anunciat que el Govern convocarà properament la comissió de seguiment amb els comuns sobre els pressupostos. La consellera ha reiterat que el Govern es manté obert a pactar amb els comuns, i ha recordat que és el grup amb qui ha aprovat més iniciatives:, ha subratllat.

