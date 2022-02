L'escassetat d'aigua a l'Estat posa en alerta la Unió Europea

L'eurocomissària d'Igualtat,, ha afirmat aquest dijous que laveu amb "" la situació de sequera a. Dalli ha assegurat que les sequeres provocades per l'augment d'de la temperatura global han generatde pèrdues anuals al conjunt de la unió. Alhora, ha expressat la "necessitat" d'accelerar la transició cap a un sistema alimentari "més resilient" i cap a una agricultura "neutral climàticament". Ha afegit que cal una gestió de l'aigua "adequada", que reflecteixi la situació de qualsevol conca hídrica, alhora que la disposició d'instruments econòmics per fixar uns preus de l'aigua "adequats".Segons dades de l'executiu europeu, elaccelerarà l'escassetat d'aigua i els episodis de sequera a la península Ibèrica. En aquesta direcció, l'escalfament global afarà que es dupliquin aquests fenòmens i les pèrdues s'incrementaran fins als. Per aquest motiu, l'eurocomissària d'Igualtat ha recordat que Espanya i Portugal poden demanara través deli d'altres instruments del, per tal d'ajudar als sectors afectats. A més, Brussel·les vol flexibilitzar-ne l'accés perquè es pugui demanar ajudes malgrat no assolir els requisits mínims establerts.L'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),, ha lamentat que Catalunya viu un llarg període de precipitacions "per sota de la mitjana" i que les reserves al territori estan entorn del 50%. Tanmateix, ha assenyalat que aquests episodis meteorològics "" i que no poden agafar "desprevinguts" als governs. Ha considerat que els governs han de prendre "" en matèria de gestió de l'aigua i ha parlat d'aplicar polítiques de reutilització en usos agrícoles i industrials, així com de diversificar les fonts locals.

