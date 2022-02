Ayuso declara públicament la guerra a Casado

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionat declarant una guerra oberta contra Pablo Casado a les informacions sobre els suposats contractes irregulars de la Comunitat de Madrid, que haurien beneficiat el seu germà. En una compareixença pública, Ayuso ha manifestat que no podia suposar que direcció nacional anava a actuar de manera "tan cruel i injusta contra mi, sense proves i posant-se amb la meva família". Ayuso ha assenyalat que seria lògic que l'oposició la critiqués, però que "és dolorós que els qui t'han de donar suport et vulguin destruir".



La líder madrilenya ha afegit que les informacions que provenen de l'entorn de Pablo Casado "i que ell no desmenteix són el pitjor de la política". Ayuso s'ha defensat de les acusacions de corrupció per tracte de favor al seu germà, assegurant que totes les actuacions fetes per la Comunitat de Madrid han estat completament "legals". Ha explicat que el seu germà Tomás Díaz Ayuso porta anys treballant en els ector comercial, "d'abans que jo em dediqués a la vida política".

La presidenta madrilenya ha explicat que, segons ella, "s'està incomplint la llei orgànica dels partitos polítics en diferents punts. Si dirigents del PP volguessin aclarir algunnomés haurien de demanar-ho, tots estan penjats en el portal de Presidència"."El contracte els serà lliurat pels serveis de premsa, no hi ha res il·legal -ha explicat Ayuso-. L'objecte sónen el pitjor moment de la pandèmia quan no n'hi havia i havíem de protegir els ciutadans i els sanitaris".Sobre l'a Génova entorn el contracte, ha detallat com en va ser coneixedora: "Em vaig assabentar per Pablo Casado quan vaig anar a veure'l al seu despatx, em va dir que s'ho havien filtrat des de lai que creia que era irregular".

Isabel Díaz Ayuso ha assegurat que tot sorgeix de l'oposició de Génova a la seva voluntat de liderar el PP de Madrid: "Només vull que es doni veu als militants", ha afirmat. "Sempre he estat lleial al PP", ha dit, "posant sempre en primer lloc els interessos de la comunitat".

En un atac frontal a Casado, ha afirmat que les maniobres dutes a terme des de Génova són conegudes des de fa mesos i que si no les ha fet públiques ha estat per "lleialtat" al seu partit. "Puc haver comès errors, però no il·legalitats i no es trobaran proves d'haver beneficiat a la meva família, que està patint molt".



Ayuso ha fet una defensa vehement de la seva trajectòria i la seva actuació al capdavant de la Comunitat: "No he destinat ni temps ni recursos a una altra cosa que no sigui Madrid". I ha cobert de retrets la cúpula del seu partit: "Em costa creure que hàgim lluitat tant per posar-nos en assumptes com aquest, promoguts per persones sense cap responsabilitat, que es mouen pels passadissos sense res més a fer". S'ha queixat de Génova i ha afirmat que "el fet que hi hagi dirigents del PP que actuin així contra mi és gravíssim, ningú entén que estiguem en això en lloc d'unir-nos per aconseguir el canvi de rumb que necessiten els espanyols".

La dirigent madrilenya ha conclòs la seva intervenció afirmant que "espero que la direcció provi que hi ha hagut un únic contracte irregular i que no soc honrada". Ha posat sobre la taula elsobtinguts per ella a les eleccions madrilenyes i, tant en el partit nacional com en la direcció regional".

