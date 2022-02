Més de 150 científics alerten que la proposta d'uns Jocs als Pirineus és «insostenible»

Més de 150 investigadors d'universitats i centres de recerca catalans han signat un manifest en què rebutgen la proposta per a uns eventualsals Pirineus el 2030. En el manifest, aporten dades científiques i bibliografia i conclouen que una eventual candidatura és "inacceptable" en el context actual de "crisi sistèmica: climàtica, energètica, sociosanitària i econòmica.Els científics indiquen que "no existeixen opcions verdes" per celebrar un esdeveniment com aquest i que estudis sobre altres Jocs Olímpics d'Hivern demostren que són "insostenibles ambientalment, econòmica i social". "En el cas del Pirineu, la proposta és altament insostenible", ha afirmat l'arqueòlegen la presentació del document.Els científics calculen que, si es manté el ritme actual d'augment d'emissions, la temperatura dels Pirineus pot augmentar entre 1 i 2,7 graus en 2030 i 1,4 i 4 graus en 2050, en funció de si s'estabilitzen o continuen incrementant les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.Segons han denunciat, en un escenari d'augment d'emissions al ritme actual,i el 76% d'estacions seran viables amb neu artificial, una pràctica que redueix la disponibilitat d'aigua per a altres recursos; i en cas que les emissions s'estabilitzin, aquestes xifres seran del 7% i del 70% respectivament.Sobre les estacions d'esquí, també han afegit que no són rendibles econòmicament i la Generalitat n'ha rescatat set al Pirineu català. A més, han subratllat que el turisme és un dels cinc factors que causa pressió directa sobre la biodiversitat i que els Jocs "enfocarien encara més" la zona al, que incentiva l'abandonament de terres productives, amb un declivi de la biodiversitat i pèrdua d'ecosistemes.Per a la comunitat científica, la proposta agreujaria el desequilibri i la dependència que "pateixen les comarques pirinenques"; no aportaria riquesa; i els canvis en infraestructures de determinades pistes d'esquí poden posar en risc la preservació de jaciments arqueològics.

