Marín reclama que s'arxivi la seva causa en el cas del Consell Esportiu

L'alcaldessa de l'Hospitalet,, ha demanat l'de la ciutat. Segons ha avançat El Periódico, la també presidenta de la Diputació de Barcelona i vicepresidenta del PSC defensa que ha evidenciat quequan va rebre l'alerta de possibles irregularitats. Apunta també que la permanència "innecessària i dilatada" coma investigada comportaque podrien ser "irreversibles".En l'escrit de l'advocat, es recull la versió dels fets que sempre ha al·legat Marín conforme es va reunir amb el regidor denunciant,, tan aviat com aquest li ho va demanar. Llavors, va encarregar una altra trobada entre aquest i la secretària municipal, mentre ella es veia amb els principals acusats, el tinent d'alcaldia,, i el llavors regidor i president del Consell Esportiu,En constatar versions contraposades, hauria sol·licitat laatorgats a l'entitat, rebent l'aval de la intervenció municipal, i promogut una auditoria interna per verificar-ne la qualitat de la gestió. L'alcaldessa, per tant, hauria impulsatper esclarir els fets, al contrari del que conclouen els atestats policials.Igualment, recorda que Graells no li atribueix cap culpabilitat a ella en la seva denúncia i que l'Ajuntament ha col·laborat amb la justícia des que va resoldre el cas. Amb això vol desmuntar el possible delicte d'i, pel que fa a altres presumptes delictes pel que se la investiguen --, nega que hagi intervingut en el procés d'atorgament o justificació de subvencions al Consell Esportiu, així com afirma que la seva presència a una assemblea de l'entitat va ser un "mer acte d'assistència protocolària".La petició aniria acompanyada d'unsobre la naturalesa del Consell Esportiu que conclouria que l'Ajuntament ha complert amb tots els procediments legals. Un altre element que destaca la Policia Nacional espanyola és una conversa intervinguda entre dos dels principals investigats en què aquestsde Marín en una maniobra per aïllar Graells a la direcció de l'entitat i citen la necessitat de tenir informada l'alcaldessa.

