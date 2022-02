Un cotxe s'encasta contra una comissaria de la policia espanyola a Barcelona

Un cotxe s'ha estimbat contra la comissaria de la policia espanyolaSegons ha avançat Betevé, el sinistre ha provocat diversos ferits, dels quals es desconeix la gravetat, però fins ara se'n comptabilitzen quatre.amb la bicicleta, ha hagut de ser retirat pels Bombers de Barcelona de la façana de la comissaria i de la vorera.Segons diversos testimonis citats per la televisió pública barcelonina, el vehicle circulava molt de pressa i ha pujat a la vorera del carrer del. En pujar-hi, el cotxe ha passat per sobre d'uque hi havia situada a terra, provocant el sonat sinistre i que el cotxe bolqués.Fins as'han traslladat fins al lloc dels fets. El carrer ha estat tallat i precintat, per on tampoc poden accedir veïns. S'estan investigant les causes del sinistre i dels motius pels quals el cotxe ha pujat a la vorera.

