​«No lloguem pisos a persones amb discapacitat»

Roser Masgrau conversant amb Cèlia Lozano. Foto: Adrià Costa.

"Tenim els mateixos drets"

, de 39 anys i treballadora del, buscava pis aper independitzar-se. Fins ara vivia al domicili familiar, però va decidir fer el pas. El que no s'esperava són els diversos entrebancs i dificultats que ha viscut en aquest procés. El motiu? És unaDesprés de fer una recerca d'habitatges a través d'Internet, va decidir contactar amb una immobiliària, ja que li va "encantar" un dels seus pisos. Inicialment, li van posar traves perquè el seu sou base era massa baix, malgrat poder demostrar solvència. I finalment van dir-li: "".Lozano reconeix que va sentir-sei ho va passar "molt malament". I el sotrac no es va acabar aquí. En una segona ocasió, va arribar a veure un pis i va enamorar-se'n. Però li va durar poc. Malgrat l'agilitat del "sí" de la que volia ser-ne llogatera,donant-los "allargues". En aquest cas, però, un representant de la immobiliària va presentar-se a l' Esguard Fundació Tutelar per disculpar-se.Precisament, aquesta fundació ha ajudat la Cèlia en tot aquest procés. Inicialment ambper iniciar la recerca de manera autònoma, fins que ha hagut d'intervenir-hi per aquestes situacions de discriminació. De fet, la tercera vegada que ha anat a una immobiliària ho ha fet acompanyada de la seva referent."No volem haver d'intervenir", explica, coordinadora de la fundació, subratllant que des de l'Esguard acompanyen les persones -amb discapacitat, trastorn mental i gent gran- en "la cerca de recursos que pugui necessitar cadascú" i així poder. "N'hi ha que necessiten un suport més integral i d'altres que no", afegeix."La Cèlia estava supermotivada en buscar pis i s'ha trobat amb dificultats i les portes tancades", reitera Masgrau. I el seu cas. "És una cosa amb la qual ens trobem sovint", denuncia la coordinadora, remarcant que actualment trobar habitatge ja és complicat i si s'hi sumen "prejudicis" i "l'estigma", encara ho és més.. Que tingui el suport d'una entitat al darrere no significa que no pugui cuidar i pagar un pis, i ser un llogater com qualsevol altre", afegeix. En aquesta mateixa línia, es pronuncia Lozano: "que una persona normal i corrent".Per tot plegat, Lozano i la fundació han decidit denunciar aquesti alhora fer reflexionar a tots aquells que creuen que una persona amb diversitat funcional no té les mateixes capacitats.Finalment, tot i aquest mal tràngol, la Cèlia ha aconseguit un pis de lloguer. Encara no hi ha entrat, però Lozano ja fa volar la imaginació amb quins mobles posarà i com els col·locarà.

