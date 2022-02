Baix seguiment en la vaga d’autobusos a Barcelona, amb un 33% de serveis mínims

Aquest dijous al matí hi ha convocada una, amb un seguiment del 30% entre els conductors, segons TMB. L’aturada va de les nou del matí fins a les tres de la tarda, i s’han decretat uns serveis mínims del 33 % per a tota la franja. L'aturada està convocada pels sindicats CGT, SIT, ACTUB, CCOO, UGT i ACAT. Reivindiquen la jubilació dels conductors als 60 anys i l‘abonament dels 25,6 milions d’euros que l’empresa reconeix no haver pagat per una errada.Els sindicats convocants, a més,, presidenta de TMB, pel cas del conductor de l’H16, a qui es va acusar de no haver deixat baixar del vehicle dues noies de 18 i 12 anys. Després que els demostrés que el treballador va obrir les portes quan es va sol·licitar, Bonet, que s'havia posicionat en contra del conductor, es va disculpar, però els sindicats en van exigir la dimissió per acusar-lo injustament.El sindicat CGT, majoritari a TMB, ha informat que a partir de les 9 h els conductors que secunden la vaga han portat els autobusos a cotxera. A les oficines de TMB es calcula que ha participat en l'aturada aproximadament el 20% de la plantilla.

