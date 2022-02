Oriol Mitjà, «desconcertat» per la «gripalització» de la Covid, adverteix d'una setena onada

Sabeu que la mortalitat de la sisena onada ha estat de 300 persones per milió d habitants (2 200 defuncions), molt més alta que les de la quarta, 150, i la cinquena, 200.



ha advertit que la pandèmia no s’ha acabat i que "hi haurà setena onada" de la Covid-19. En aquest sentit, s'ha mostrat “desconcertat” per les informacions sobre el canvi de gestió de la pandèmia que prepara Salut, amb la fi de les quarantenes per als contagis i la desaparició del rastreig de contactes.En una piulada a Twitter, Mitjà ha assegurat que les dades de la sisena onada no són tan bones com s'ha transmès. "Sabeu que la mortalitat de la sisena onada ha estat de 300 persones per milió d'habitants (2.200 defuncions), molt més alta que les de la quarta, 150, i la cinquena, 200?", ha dit."Estic desconcertat pel que veig, el que escolto, i el que es planeja", ha lamentat, i ha proposat que les autoritats sanitàries es plantegin "seriosament com millorar la preparació pandèmica al nostre país i com aturar la transmissió a altres països" perquè no es pot continuar "entrant i sortint d’onades en cicles de pànic i eufòria interminables".​​​​​​​​​

