Mor atropellada una vianant a la carretera N-240 a Tarragona

Segons informa el, una vianant ha mort aquest dijous a la carreteraa l'alçada de, en el carril en sentit. Per causes que s'estan investigant, un cotxe l'hauriacap a un quart d'onze del matí.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat quatre patrulles dels, que han tallat la via en els dos sentits de la marxa i han fet desviaments del trànsit, i efectius del(SEM). Amb aquesta són 17 les persones que han mort en accident a les carreteres catalanes aquest 2022, 3 de les quals vianants.

