Un caixer a cada poble: el Govern presenta un pla per combatre la «desertització bancària»

El Govern ha presentat una proposició de llei perque actualment pateixen gairebé el 50% dels municipis de Catalunya. El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, que ha recordat quereconegut per la Unió Europea, ha alertat, però, que el Govern no té competències per legislar en aquest aspecte i depenen del govern espanyol.ha dit Giró, recordant que el problema afecta ara a aproximadament 250.000 persones. Per fer front a aquesta problemàtica, la conselleria d'Economia i Hisenda proposacatalans i ampliar així la protecció dels ciutadans més vulnerables.El conseller ha explicat que estracta d'una proposició de llei "inspirada en el". En aquest sentit, després que el Banc d'Espanya publiqui el llistat de municipis on actualment no hi ha ni oficina bancària ni caixer automàtic -a Catalunya són 443-, lespodende manera totalmentLa segona fase, però, ja està basada en la. L'Administració General de l'Estat crearà un fons de garantia del servei de caixer automàtic als municipis en risc d'exclusió financera i elsinstal·laran els caixers automàtics perquè estiguin a disposició de la ciutadania. Es tractarà, segons ha informat el conseller, d'uns caixers que permetin fer les operacions bàsiques, com ara ingressar o treure diners, consultar la pensió -una mesura pensada sobretot per la gent gran- o fer transferències.. Aquestes paraules no són del conseller d'Economia, sinó que les ha pronunciat darrerament el president d'un dels principals bancs espanyols, i a Catalunya, on moltes de les comarques rurals tenen una població envellida, afecta directament. Així, Giró ha fet referència a aquestes persones grans, que van confiar en les entitats bancàries i ja van aprendre a fer servir els caixers automàtics, però ha dit que "no els podem demanar que aprenguin a fer servir la banca online".

