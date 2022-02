Les escoles de l'Opus lamenten haver de canviar el seu model segregador per tal de mantenir l'ajut públic

Després de molts anys aguantant contra els embats de la Generalitat i defensant a capa i espasa el seufonamentat en la, finalment han acabat deposant les armes. Tal com va saber aquest dimecres els centres educatius d'Institució Familiar d'Educació, vinculada a l'Opus Dei, han sol·licitat la renovació dels concerts d'acord amb la nova llei d'educació () i assegurar-se així la seva part deI és que el conseller d'Educació,, ja havia avisat el passat mes d'octubre que no renovaria els concerts a aquells centres educatius del país que "". Un avís a navegants que va aixecar les alarmes a les direccions d'aquestes escoles que, malgrat potser guanyar ela posteriori, la sobrecàrrega econòmica podria ja ser aleshores massa elevada d'assumir.Així doncs, Institució haabans que aquest escenari es pugui arribar a produir i ha sol·licitat al Departament la renovació dels-que acabaven aquest any- fins al curs 2025-26 d'acord amb el redactat actual de la nova llei d'educació; és a dir, esdevenint. No obstant això, els seus centres han emès un comunicat conjunt que han fet arribar a les famílies oni esgrimeixen que s'han vist "" a prendre aquesta decisió per tal d'evitar un "" a les famílies i personal de l'escola."Això vol dir que, la propera preinscripció escolar que comença el proper 9 de març, la podran realitzarals quatre cursos de l'ESO de la nostra escola", es llegeix en un dels comunicats -basats en una mateixa plantilla- en aquest cas enviat per la direcció de(Sant Cugat). Un text on també es recull que el Consell Escolar ja està treballant en diversos aspectes organitzatius per posar-se a punt com l', entre d'altres. A més, també avancen que s'han iniciat les obres pertinents de les instal·lacions per l'arribada d'alumnat d'ambdós sexes.Cal recordar que al novembre del 2020, elva concedir cautelarment la renovació dels concerts en l'etapa d'educació primària als centres que segregaven per sexe per un període de 6 anys fins al curs 2025-26, d'acord amb la LOMCE (l'anterior llei d'educació). En aquest sentit, els centres podrien encara acollir-se al model diferenciador per gènere en aquesta franja escolar.Pel que fa a la resta de centres educatius que es troben en la mateixa situació, només(Girona) ha anunciat per ara que també s'afegirà al canvi i complirà amb els requisits de la Generalitat. Per la seva banda, Viaró (Sant Cugat), Canigó (Barcelona), Xaloc (Hospitalet de Llobregat), La Pineda (Hospitalet de Llobregat) i Campjoliu (Arboç) encara s'han de pronunciar de manera oficial malgrat que actualment estarien tenint converses internes per estudiar si s'afegeixen a la petició i acaben abandonant definitivament la segregació per sexe.

