Les exportacions catalanes marquen un nou rècord històric el 2021

Lesvan augmentar uninteranual el 2021, fins als, segons ha informat aquest dijous el. Es tracta d'un. D'aquesta manera, les vendes de les empreses catalanes a l'estranger deixen enrere el descens delel 2020, que trencava una ratxa de deu anys consecutius a l'alça, a causa dels efectes de la pandèmia.Els principals sectors exportadors de l'economia catalana continuen sent el, els dei l', i el de lesi el, que junts van sumar el 61,5% del total. Per demarcacions, aes van exportar béns per valor de, unmés que el 2020, el qual representa el 19,5% del conjunt de l'Estat. La segueixen, en aquest ordre i a molta distància, les comarques de Tarragona (9.945 MEUR), les de Girona (6.427,4 MEUR) i les de Lleida (2.510,3 MEUR).va ser, amb diferència, la comunitat més exportadora de l'Estat, seguida per la Comunitat de Madrid, Andalusia i el País Valencià . Les empreses catalanes van copsar elde les exportacions de tot l'Estat espanyol, on van augmentar un, fins als. Respecte al desembre de l'any passat, les exportacions catalanes van pujar unen relació amb el mateix mes de 2020.

