El jutge rebutja arxivar la causa de Colau per subvencions a entitats

El jutge de Barcelona Ignacio Sánchez García-Porrero ha confirmat la imputació de l'alcaldessa de Barcelona,, per lesconcedides per l'Ajuntament de Barcelona el 2019 i el 2020 a diverses entitats, com ara l'Observatori DESC, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyers Sense Fronteres.D'aquesta manera, el magistrat rebutja el recurs presentat per l'edil, en el qualper no haver intervingut directament en la concessió d'aquestes partides de fons públics. El togat argumenta que el Tribunal Suprem sosté que contra l'acte d'admissió d'una querella no cap recurs.El jutge sosté que admetre a tràmit la querella no implica "res més" que l'existència d'uns fets que "indiciàriament" podrien constituir un delicte, i assegura que el fet queno impedeix que s'obri una investigació.L'alcaldessa declararà elen un procés judicial iniciat per l'autodenominada Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, una entitat que alguns mitjans han vinculat a l'entorn del PSC.

