Aterratge d'infart de l'avió del Manchester City en plena alerta per ventades

Els jugadors delno oblidaran el vol que van patir ahir, en la tornada del primer equip al Regne Unit des de Lisboa. Després d'haver aconseguit una còmoda victòria en l'anada dels vuitens de final de la Champions League contra l'Sporting de Lisboa, el conjunt que dirigeix Pep Guardiola va enfilar l'aeroport per tornar a terres britàniques. El que no van advertir és que el país patiaque va afectar nombrosos vols i va cancel·lar l'activitat de diversos aeroports.Quan sobrevolaven la ciutat de Manchester, l'aparell que transportava el primer equip blue va intentar fer maniobres per aterrar però les fortes ventades ho van fer pràcticament impossible. Segons han recollit diversos mitjans britàniques a través d'imatges,donades les circumstàncies meteorològiques.Després d'aquest incident, els pilots de l'avió van decidir que el més segur era intentar un aterratge a l'aeroport de Liverpool. A través de les xarxes socials del primer equip del Manchester City,i tots els integrants de l'expedició a Lisboa havien sortit il·lesos de l'aparell.

