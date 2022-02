Almeida nega qualsevol menda d'espionatge

Conflicte intern d'alt voltatge al PP. Dies abans de la realització del congrés madrileny del partit, esclata un nou episodi de conflicteEl presumptede la capital ha reobert la guerra interna que mantenen la direcció nacional del PP i l'equip de la dirigent.El mes de desembre passat van avisar la presidenta madrilenya que una agència de detectius havia rebut l'encàrrec en nom de l'Empresa Municipal de l'Habitatge del Consistori d'investigar el seu germà per intentar acreditar el possible cobrament de comissions a canvi de contractes públics, segons ha publicatBuscaven un extracte de compte bancari del germà d'Ayuso i la declaració de proveïdorsde l'empresa Priviet Sportive SL a què la Comunitat de Madrid havia atorgat en plena pandèmia un contracte d'1,5 milions per a la compra de mascaretes. Volien saber si aquesta companyia n'havia abonat alguna quantitat.Arran d'això, l'Ajuntament de Madrid que dirigeix ​​va decidir obrir una investigació interna per a la qual van interrogar durant les darreres setmanes funcionaris. La conclusió aconseguida fins ara és que no es va produir aquest encàrrec. Per la seva banda,ha publicat que han estat alts càrrecs del PP propers a la direcció nacional els que han contactat amb els detectius privats per encarregar aquesta investigació.Davant d'aquestes informacions,en què "desmenteix rotundament les informacions publicadessobre els contractes sanitaris adjudicats per la Comunitat de Madrid" i ha avisat que prendrà les mesures judicials oportunes davant aquestes falsedats.L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha negat taxativament aquest dijous que cap membre de l'Empresa Municipal d'Habitatge del seu consistori fes cap mena d'encàrrec o es reunís amb investigadors privats per obtenir informació sobre el germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Tomás Díaz Ayuso.Segons Almeida, quan va tenir coneixement d'aquest suposat encàrrec el passat 15 i 16 de desembresobre la qüestió que va concloure que no hi va haver reunió, ni encàrrec ni contracte. Ha explicat que ha parlat personalment amb el treballador de l'Empresa Municipal d'Habitatge,–el conductor del cotxe que es va accidentar a cubà causant la mort del dissident Oswaldo Payá- i que aquest ha negat els contactes. Segons ha apuntat, durant la investigació interna també es va parlar amb l'investigador privat que s'hauria reunit amb Carromero, que també va negar l'encàrrec i la reunió.

