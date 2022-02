«Som molt ambiciosos i podem derrotar a qualsevol equip»

Ismael Bako durant l'entrevista de NacióDigital. Foto: Pere Fontanals

Sylvain Francisco, Ismael Bako i Chima Moneke fent de locutors de ràdio. Foto: Bàsquet Manresa

Setmana especial alDivuit anys després, el conjunt de la capital del Bages jugarà la Copa del Rei havent fet una primera volta excel·lent. La bona temporada que s'està vivint alno passa inadvertida, i la presència de mitjans per parlar amb els jugadors s'ha incrementat els dies previs a la cita de Granada.El Baxi Manresa s'enfrontarà aquest divendres al totpoderós Barça, als quarts de final de la competició, que es juga des d'aquest dijous a Granada. Sobre les possibilitats dels manresans a la Copa, el moment que està vivint el Baxi i les opcions de fer alguna cosa gran aquesta temporadan'ha parlat amb. El pivot belga és ambició pura i ens confessa que tot i estimar-se molt els seus cabells, no descarta afaitar-se'ls en cas de tornar d'Andalusia com a campió.- Si ara en tinc 26, en aquell moment tenia 8 anys. Això vol dir que tot just començava a jugar a bàsquet.- El meu pare havia estat jugador professional d'handbol i volia que el meu germà i jo practiquéssim algun esport. Després de provar-ne diversos, vaig decidir quedar-me amb el bàsquet.- És difícil de dir. La meva vida seria molt diferent, tindria una feina normal. Per sort, he tingut l'oportunitat de jugar en diferents equips i de voltar per un bon grapat de països.- Soc conscient que és un una cita molt important. Com a jugador de bàsquet, el que vols és aconseguir tants cops com sigui possible participar en tornejos com la Copa, guanyar-la, jugar els play-off... M'agrada pensar que quan em retiri i miri enrere recordaré aquests instants concrets d'una manera especial.- Vam començar amb cautela: primer calia veure com respirava l'equip. Va ser arran de guanyar la Lliga Catalana que vam fer-nos conscients que érem capaços de derrotar els millors equips. La connexió entre els companys cada cop anava millor i vam començar a vèncer equips importants: allò va acabar de consolidar la nostra confiança i va ser a partir de l'octubre o novembre que ja vam començar a pensar en coses grans per aquesta temporada.- Sí, és possible. Si l'hem pogut guanyar dos cops, no veig per què no podem tornar a fer el mateix a la Copa. Ells es voldran venjar, i caldrà que estiguem preparats. Haurem de fer un bon scouting perquè el Barça és un bon equip, però nosaltres també.- Sí. Quan els vam guanyar a la Lliga, per exemple, ells acabaven de sortir de la Covid i estaven en un mal moment.- Correcte. És per això que penso que, tot i que ara mateix són millors, la possibilitat que els vencem hi és.- M'agrada tenir molts trofeus a casa. És un bon moment per guanyar-ne un altre.- A França tenia una posició molt específica, però vaig creure que per a mi era un bon moment per anar a un equip on tingués un rol més important. Un altre motiu que em va ajudar a fer el cop de cap va ser la bona reputació de Pedro Martínez. Vaig pensar que si ell m'entrenava podria millorar, i crec que no em vaig equivocar: vaig prendre una bona decisió.- Vaig estar parlant amb Jonathan Tabu i alguns jugadors que havien entrenat amb el Pedro, com Sam Van Rossom. Després vaig fer una cerca a Google i vaig veure que Manresa queia a prop de Barcelona. A més, en cap moment ningú em va parlar malament de l'equip.- El Chima és un amic. El conec i sé el que ha hagut de treballar aquest any, igual que ho va fer la temporada passada, quan era a Orleans. El que poca gent sap és que fa dos anys estava jugant a la segona divisió francesa. Ara està a un gran nivell però ha hagut de treball molt dur. Me n'alegro molt per ell.- El nostre objectiu és jugar els play-off, i si seguim jugant així, penso que ens hi hauríem de classificar. Pel que fa a la Champions, confiem que podrem jugar la Final Four. Tenim molta fam de victòries però al mateix temps juguem contra bons equips. Estic content de formar part de tot això, i crec fermament que el Baxi Manresa és l'equip que està treballant més dur de tota la lliga espanyola.- Sí, som molt ambiciosos. Fa dos anys jo la vaig jugar amb l'Antwerp del meu país i veig moltes similituds en la motivació d'aquell equip i el nostre. Tinc bones sensacions, però també soc conscient que poden passar moltes coses. Hem d'anar partit a partit, però si mantenim aquesta bona mentalitat, crec que és possible.- És el que tots desitgem i és en el que estem treballant.- És una cosa que s'acostuma a fer, certament. En el meu cas he de dir que no em sento còmode duent els cabells curts. Si guanyem la Copa, però, m'ho plantejaré.

