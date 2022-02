El pronòstic (pessimista) d'Oriol Mitjà: «Sí, hi haurà setena onada»

Sabeu que la mortalitat de la sisena onada ha estat de 300 persones per milió d habitants (2 200 defuncions), molt més alta que les de la quarta, 150, i la cinquena, 200.



I sí, hi haurà setena.



Estic desconcertat pel que veig, el que escolto, i el que es planeja. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) February 16, 2022

Que la pandèmia encara no s'ha acabat és una evidència que ningú nega. Ara bé, és una altra evidència que-i està millorant-. Pràcticament sense restriccions -ja només queda la mascareta en interiors- la sisena onada s'està apagant ràpidament, empesa per la variant òmicron i l'alt índex de vacunació.Davant de l'eufòria i el relaxament de la població,ha posat aigua al vi en un missatge a Twitter en el qual ha recordat que la sisena onada ha tingut una mortalitat "molt més alta que la quarta i la cinquena". Això equival ad'habitants, 2.200 en total.", ha afegit Mitjà. L'investigador assegura estar "desconcertat pel que veig, el que escolto i el que es planteja", davant de les propostes per aixecar encara més restriccions, com és el cas de les mascaretes a les aules. Precisament, aquest dimecres el conseller de Salut,, ha obert la porta a eliminar-les a partir del 28 de febrer.En una piulada posterior, Mitjà ha matisat que "no cal tancar-se a casa", però ha demanat no ignorar que la Covid seguirà marcant eli el. Sobre la possibilitat que l'(OMS) decreti la fi de la pandèmia, l'epidemiòleg ha recordat que per això caldrà una càrrega molt baixa del virus que fins i tot permeti descartar "raonablement" l'arribada de noves onades, cosa que no passa en aquests moments.​​​​​​​​​

