Eva Parera deixa el seu escó al Parlament

abandona el Parlament, segons informa ABC. La tambéhavia estat fitxada per ocupar elper Barcelona en les eleccions catalanes del 2021 com a independent. Però l'impuls que va donar al nou projecte polític, que vol fer-se un espai en el terreny de la dreta unionista, havia fet insostenible la seva continuïtat. Parera va entrar al consistori barceloní en les municipals del 2019, dins de la plataforma liderada per, Barcelona pel Canvi. Després de la sortida de Valls del primer pla de la política catalana, va fundar Valents.Parera,, va ser presentada pel president dels populars catalans,, com una obertura de la formació per esdevenir la casa gran del centre dreta. Però les coses es van tòrcer davant la iniciativa per constituir Valents, que ha anat rebent afiliacions d'exdirigents de PP ii ha anunciat que vol concórrer a les properes municipals.L'actuació sorprenent de Parera havia acabat per afeblir Alejandro Fernández, que la va fitxar l'any passat. Al PP va causar irritació també la llum verda donada per la regidora a la primera tramitació dels pressupostos d'. Un posicionament contradictori amb el mantingut pels populars. Aquest dimarts, Parera ja s'havia mostrat favorable a deixarl'escó si el PP li ho demanava. Un cop deixi l'escó, entrarà com a nou diputat a la cambra, home de la plena confiança d'Alejandro Fernández, de qui és cap de gabinet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor