El PP s'interroga sobre com pactar amb Vox

Les ambigüitats d'Aznar

El PP no és la CDU

La direcció delté al davant l'escenari que volia evitar a tota costa:seran el gran debat intern dins de la formació d'aquí a les properes eleccions espanyoles, i potser més enllà d'aquestes. Els resultats de leshan mostrat un mapa diabòlic per Génova. La majoria assolida, 31 escons, no dona per formar govern i l'aliança amb el partit de(13 diputats), que apareix com l'opció més lògica des del punt de vista ideològic, genera angoixa. La suma dona 44 escons, tres per sobre de la majoria absoluta.L'horitzó ideal perera repetir el resultat de la Comunitat de Madrid, fregant la majoria absoluta però sense, autèntic maldecap per la cúpula del partit. Això no ha estat possible i ara Casado haurà de gestionar un escaquer enrevessat: o iniciar un ball difícil amb Vox, intentant rebaixar les exigències de l'per acabar tancant un acord amb Abascal, o dur les coses a un punt de no retorn amb Vox al preu d'unesLaés la que aquest mateix dimecres ha expressaten la sessió de control al Congrés : la possibilitat de la investidura d'amb l'. Però aquesta opció, que ha estat defensada per l'alcalde socialista de Valladolid,, és improbable. Els socialistes tampoc estan per moltes festes i només facilitarien la formació d'un executiu monocolor del PP si aquest trenca amb Vox a Múrcia, a Madrid i allí on ja governen d'acord amb els ultres.Al PP no hi ha un criteri consensuat per un escenari inesperat. Casado ha fet aquest dimecres unamb Vox després de la reunió de la cúpula del partit. S'ha referit als perills de la, al fet que el PP no accepta el "revisionisme constitucional contra les autonomies" i ha equiparat els "populismes d'esquerra i dreta". Però el valor dels discursos de Casado ha perdut autoritat.Per la seva banda, Ayuso ha aprofitat per furgar en una ferida que sap perfectament que fa perdre sang a Casado i s'ha posicionat en favor d'un acord "ambi no amb els qui pacten amb els seus segrestadors". També l'alcalde de Madrid, s'ha posicionat en favor de no fer escarafalls en cas que s'hagi de pactar amb Vox. El que vol dir que el PP madrileny està en bloc en favor de fer el pas. L'alcalde ha deixat clar que no considera que fer coalició amb Santiago Abascal hagi de ser unFernández Mañueco, a qui se sol situar en l', ha fixat alguna línia vermella, tot dient que les polítiques d'igualtat no són negociables. Però és ell qui es juga la presidència i la seva relació amb Génova no és pas fluida. Les setmanes que venen oferiran moments de tensió entre Casado i la direcció del partit a Castella i Lleó, que difícilment voldrà dur el conflicte amb Vox fins a unes noves eleccions, incertes com s'ha vist.Aquest dimecres, l'expresident s'ha afegit al debat dins dels conservadors . Ho ha fet a Barcelona, al Círculo Ecuestre i, en aquest cas, d'una manera estranyament matisada i plena d'ambigüitats. Ha dit que "en política res és gratis", que "ni puc, ni he de fer, ni vull" dir al PP què ha de fer, i que l'obligació de qui ha guanyat a Castella i Lleó és la d'intentar fer una majoria. Ha demanat a Fernández Mañueco que "no es transmuti en el PSOE o en Vox".A la pregunta de si Vox és extrema dreta, Aznar ha dit que és un partit que. Tot seguit ha recordat eli ha assegurat que "no veig avantatges al fet que governés França, ni avantatge sper França ni per Espanya". Unes frases que no han aclarit gaire.La clau principal pel que fa als possibles pactes entre PP i Vox és que al capdavall el partit d'Abascal és, en bona part, unaper la dreta dels populars. Que molts dels referents ideològics de totes dues formacions, com el nacionalisme espanyol, són del tot compartits. Que han sumat intransigència davant el procés i que provenen del franquisme sociològic. Per això, ni tan sols els dirigents més centristes del PP han dubtat quan ha calgut entendre-s'hi. El cas dea Andalusia ha estat ben clar.En aquest sentit, per molt que el PP formi part del, que aplega en el seu nucli fundador la democràcia cristiana de la UE,. Hi ha un mur invisible entre els democristians alemanys i l'Alternativa per Alemanya. Les memòries històriques de totes dues formacions no podens er més allunyades. No és el cas del PP.El resultadisme que mou a Génova no és altra que arribar a la. Tot el que ajudi a això és benvingut. Vox aquí és un entrebanc. Al capdavall, Casado pretenia amb les eleccions a Castella i Lleó obtenir una fotografia en un àlbum per lluir que l'ha de dur al poder. La foto havia de mostrar un Casado exultant després de la victòria a les Corts de Valladolid. Les coses no han anat així i la imatge que ha sortit de la prova ofereix un rostre de Casado encara més enterbolit. Però l', la necessitat de sumar amb Vox, de manera molt probable, acabarà guanyant la partida.

