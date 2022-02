Projecte AINA: així pots donar la teva veu pel català

Caputra de pantalla del "Common Voice" Foto: ND

Elvol que el català també sigui una llengua útil per a la tecnologia i per comunicar-se amb les màquines. Per això, des d'aquest dimecres el projecteja busca voluntaris perquè donin la seva veu per la llengua catalana. I com es pot fer? És senzill. Qui estigui interessat a col·laborar ha d'entrar a. Un cop dins, fent clic al botó "dona la teva veu" s'accedeix a l'espai d'enregistrament.En aquest moment, es dirigeix a una altra web, que rep el nom de "", i en la qual apareixerà l'opció deo bé l'opció d'. En el primer cas caldrà pronunciar una frase que apareixerà en pantalla -pot trigar uns segons a veure's- fent clic al símbol del micròfon a la part inferior. En el cas d'escoltar, es tracta de validar els talls enregistrats per altres ciutadans.Impulsat pel Departament de laen col·laboració amb el(BSC), es tracta d'una campanya de captació de veus per generar el primer corpus o "diccionari" de veu del català amb l'objectiu de fer que la tecnologia parli i entengui el català i la ciutadania s'hi pugui relacionar amb aquesta llengua. Per a l'executiu, és d'una "importància cabdal", com ha detallat el vicepresident,, també per reforçar la llengua catalana a Internet. El pressupost que s'hi destinarà aquest any és de tres milions d'euros.Amb el lema "La nostra llengua és la teva veu", la fita que s'ha marcat AINA per aquest any és la creació de la primera versió d'aquestde veus en català, amb "com més hores de veu i com més diverses millor". No hi ha limitació d'edat per a qui vulgui participar, i és important que la gent que participi es registri per obtenir més informació sobre gènere, edat i distribució geogràfica. La web ja compta ambde veu i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor