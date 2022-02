Una atleta catalana es perdrà un campionat del món per no haver-se vacunat

La Júlia Suárez, després d’aconseguir la plaça directa pel Campionat del Món de marxa per equips el Passat 3 de gener, no podrà assistir-hi.



Molts ànims Júlia!

🤜🏽🤛🏽💜 — Club Atletisme Tarragona (@CATarragona) February 15, 2022

Gir inesperat per a, del Club d'Atletisme de, que no podrà assistir alque es disputarà a. Suárez va fer el passat 30 de gener la marca per aconseguir acompanyar la federació espanyola, però el fet queli ha suposat una barrera per continuar avançant en la competició.A Oman no es permet l'entrada al país si no es té la pauta completa de la vacuna i una PCR negativa feta amb 3 o 4 dies previs al vol. Aquests requisits no són d'aplicació per als menors de 18 anys, com seria el cas de Suárez, que en té 15, però l'impediment sí que el tindria de cara atal com podria ser el cas dels equipaments esportius.Alhora, la normativa interna de les federacions fixen com a obligatòria la vacunació per disputar competicions internacionals. L'objectiu de l'atleta és. El seu club va comunicar la decisió a través de les xarxes socials.

