L'Audiència de Barcelona ordena investigar Francesc Homs per l'acció exterior de la Generalitat

L'ha ordenat investigar l'exconsellerper l'acció exterior de la Generalitat, segons ha avançat ElNacional. Lahi veu un desviament de fons encaminat a internacionalitzar el procés, però la jutgessa instructora no va veure indicis de delicte i va arxivar el cas ja fa mesos. Ara, la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona anul·la aquella decisió i ordena que s'investigui Homs en la mateixa causa que hi ha oberta contra l'exconseller d'Exteriors,, l'exsecretari general del Diplocat,, i altres alts càrrecs de la Generalitat.La denúncia de la Fiscalia atribueix a Homs, en qualitat deentre els anys 2011 i 2012, la participació en laper a l'empresa Corporation Travel Partners SA, que consistien en el desplaçament i allotjament a Barcelona d'assistents a la trobada mundial de comunitats catalanes a l'exterior, que es va fer a la capital catalana el maig de 2012. Amb la fragmentació en dos contractes menors (de 17.850 euros), diu la Fiscalia, es va evitar haver d'obrir concurs públic.També s'atribueix a Homs i a, responsable de la(SAEUE) adjudicar a un despatx d'advocats l'assessorament jurídic per a un projecte de dinamització internacional. Per últim, el ministeri públic assenyala que Homs i una altra persona, va concedir unade 7.400 euros a la, vinculada a l'antiga. Segons el fiscal, la subvenció servia per "contribuir al finançament de les despeses derivades de la seva pertinença a lai a la traducció a diverses llengües de material de difusió de la seva activitat".Homs, advocat de professió, fa anys que ha deixat la política activa. Va estar present al judici del procés amb Xavier Melero i Judit Gené com a advocat de Joaquim Forn i Meritxell Borràs. L'exconseller s'ha vist afectat per diverses causes relacionades amb el procés: va serde 2014 i també s'ha vist afectat per la persecució econòmica delSegons El Periódico, la jutgessa que pilota la investigació,, ha preguntat a les parts si consideren que la investigació sobre Homs s'ha de mantenir en la mateixa peça principal -la que investiga l'acció exterior de la Generalitat amb Romeva i Royo, entre d'altres- o s'ha d'obrir una peça separada. Segons ella, les conductes sota sospita no tenen relació amb la independència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor