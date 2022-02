Descobreixen en ratpenats de Laos el possible origen de la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Dos anys després de l'inici de lael seu origen encara segueix sent una incògnita. Ara, un estudi publicat a la prestigiosa revista científica Nature ha detectat en ratpenats de Laos el tipus de coronavirus del qual podria haver sorgit el, o dit d'altra manera, el virus que ha donat lloc a laEn concret, tres espècies de ratpenats de les coves del nord de, molt a prop de la frontera amb la, tenen els coronavirus més similars al SARS-CoV-2 mai descoberts anteriorment, segons es desprèn d'aquesta investigació realitzada per l'Elsdetectats en aquests animals també serien capaços d'infectar, fet que ratificaria que podrien ser originaris directes del virus de la Covid. El mateix equip de científics avisen del risc que aquests i altres tipus de coronavirus infectin humans en el futur.L'estudi s'ha fet a partir dels resultats de, ide 645 ratpenats entre el juliol de 2020 i 2021. Tots ells van ser capturats i posteriorment alliberats al mateix lloc on eren, tal com marquen els protocols ètics. Són ratpenats de 46 espècies diferents i alguns, del gènere, eren portadors dels tres tipus de coronavirus que tenen similituds amb el de la Covid. Un d'ells, el genomaés un 96,8% idèntic al SARS-CoV-2.A partir d'aquestes i altres dades, els investigadors defensen que el virus de la Covid pot haver sorgit d'una barreja de genomes de diferents virus. El que sí que descarta aquest estudi és que els, vinculats en l'inici de la pandèmia amb l'origen del virus a, fossin els causants de la malaltia.​​​​​​​​​

