Serveis mínims al bus de Barcelona per la vaga d'aquest dijous

Elha fixat unsdel 33% per laconvocada pels sindicats CGT, SIT, ACTUB, CCOO, UGT i ACAT a Barcelona aquest dijous entre 9 hores i les 15 hores. En una ordre publicada aquest dimecres, el Departament d'Empresa i Treball dicta que s'ha de garantir un 33% del servei habitual, "per poder atendre la infraestructura imprescindible per al funcionament dels serveis mínims establerts i poder reiniciar el servei".L'aturada reclama el cessament decom a presidenta de TMB pel polèmic cas del conductor de l'H16, la jubilació dels conductors als 60 anys, i també l'abonament delsque l'empresa reconeix no haver pagat per un error de càlcul.La conselleria que encapçalaha exigit que hi hagi el servei necessari per cobrir les sortides i les entrades des de les terminals a l’inici i al final dels trajectes. "L’empresa pot establir una distribució irregular del servei de forma que en còmput global no superi" el 33%, indiquen.El Departament afegeix que els serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi eli demana a l’empresa que s'assegui que les persones designades rebin una comunicació formal i efectiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor